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26 июня 16 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную MIUI 12 на Android 10

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Несмотря на некоторые проблемы и задержки с китайской стороны, создатели кастомных прошивок работают без выходных и праздников. Многие популярные аппараты Xiaomi не увидят обновлений до окончания Праздника драконьих лодок, который завершится только 3 июля. В этой ситуации есть только два варианта:

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  • Ждать, пока китайцы спустя месяц или больше выпустят на ваш телефон официальную прошивку MIUI 12.
  • Установить на телефон еженедельную версию, которая достаточно стабильна, а главное: её постоянно тестируют десятки тысяч человек. Мало того, она уже переведена на русский язык и является стабильной, хотя и не финальной версией MIUI 12.

В данной ситуации выбор за вами. Если вы не чувствуете, что справитесь, и не пытайтесь. Неверными действиями можно только навредить своему гаджету. Если же у вас под рукой методичка с простыми указаниями, то дерзайте. На всякий случай мы не будем оставлять здесь ссылок на прошивку. Если вы Android твёрдо решились, то кликайте здесь. Ниже также оставляем список устройств, которые получили стабильную еженедельную MIUI 12 на Android 10.

Mi 8 Lite   Mi 8 Pro   Mi 8 SE   Mi 8  
Mi 9 Lite-CC9   Mi 9 SE   Mi 9T-Redmi K20   Mi 9T Pro-Redmi K20 Pro  
Mi 9   Mi Max 3   Mi MIX 2S   Mi Note 10-CC9 Pro  
Poco F1-PORT   Redmi Note7 Pro   Redmi Note 7   Redmi Note 8
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