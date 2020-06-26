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Несмотря на некоторые проблемы и задержки с китайской стороны, создатели кастомных прошивок работают без выходных и праздников. Многие популярные аппараты Xiaomi не увидят обновлений до окончания Праздника драконьих лодок, который завершится только 3 июля. В этой ситуации есть только два варианта:

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Ждать, пока китайцы спустя месяц или больше выпустят на ваш телефон официальную прошивку MIUI 12.

Установить на телефон еженедельную версию, которая достаточно стабильна, а главное: её постоянно тестируют десятки тысяч человек. Мало того, она уже переведена на русский язык и является стабильной, хотя и не финальной версией MIUI 12.

В данной ситуации выбор за вами. Если вы не чувствуете, что справитесь, и не пытайтесь. Неверными действиями можно только навредить своему гаджету. Если же у вас под рукой методичка с простыми указаниями, то дерзайте. На всякий случай мы не будем оставлять здесь ссылок на прошивку. Если вы Android твёрдо решились, то кликайте здесь. Ниже также оставляем список устройств, которые получили стабильную еженедельную MIUI 12 на Android 10.