Xiaomi рассказала, когда смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 7 получат стабильную версию MIUI 12 на Android 10
19 июня Xiaomi выпустила стабильную бета-версию прошивки MIUI 12 на множество актуальных смартфонов. По истечение короткого срока было найдено несколько критических ошибок, которые не позволили далее продолжать тестирование нового обновления на смартфонах Redmi Note 8 и Redmi Note 7. Оба телефона отрезаны от новых прошивок, а значит их владельцам придётся подождать дольше других аппаратов второй волны.
реклама
Как выяснилось, с 26 июня по 2 июля новые прошивки на эти два смартфона выходить не будут. О том, какие ошибки были найдены, не сообщается. Производитель также категорически не советует использовать последнюю прошивку, поскольку она занесена в чёрный список. Это версия 20.6.17. Не скачивайте её варианты с любых других серверов, в том числе еженедельные от создателей кастомных версий.
Xiaomi также сообщает, что вернётся к выпуску прошивок для этих аппаратов сразу после окончания Праздника драконьих лодок. Это значит, что уже 3 июля все владельцы данных аппаратов смогут присоединиться к тестированию. О том, насколько сильно повлияет перерыв на выход финальной глобалки, не уточняется. Хорошо то, что Xiaomi не стала затягивать, вернувшись к работе сразу же после окончания торжеств.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила