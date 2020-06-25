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19 июня Xiaomi выпустила стабильную бета-версию прошивки MIUI 12 на множество актуальных смартфонов. По истечение короткого срока было найдено несколько критических ошибок, которые не позволили далее продолжать тестирование нового обновления на смартфонах Redmi Note 8 и Redmi Note 7. Оба телефона отрезаны от новых прошивок, а значит их владельцам придётся подождать дольше других аппаратов второй волны.

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Как выяснилось, с 26 июня по 2 июля новые прошивки на эти два смартфона выходить не будут. О том, какие ошибки были найдены, не сообщается. Производитель также категорически не советует использовать последнюю прошивку, поскольку она занесена в чёрный список. Это версия 20.6.17. Не скачивайте её варианты с любых других серверов, в том числе еженедельные от создателей кастомных версий.

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Xiaomi также сообщает, что вернётся к выпуску прошивок для этих аппаратов сразу после окончания Праздника драконьих лодок. Это значит, что уже 3 июля все владельцы данных аппаратов смогут присоединиться к тестированию. О том, насколько сильно повлияет перерыв на выход финальной глобалки, не уточняется. Хорошо то, что Xiaomi не стала затягивать, вернувшись к работе сразу же после окончания торжеств.