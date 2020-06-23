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В настоящий момент официальная стабильная версия прошивки MIUI 12 доступна всего на несколько устройств Xiaomi: Mi 9, Mi 9T и Mi 9T Pro. Это критически мало, если вспомнить несколько десятков актуальных устройств, о которых ранее говорила китайская компания. Сегодня стало известно, что Xiaomi начинает очередную волну тестирования. На этот раз перед нами MIUI 12 Global Stable Beta ROM, которая также доступна в русифицированном варианте – RU.

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Xiaomi сообщает о пяти устройствах, владельцы которых могут принять участие в программе, получив доступ к прошивке. Это: Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Pocophone F1 и Redmi Note 7S. Столь разношёрстный выбор никак не поясняется. Есть мнение, что просто команды, разрабатывающие прошивки для этих телефонов, справились раньше других.

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На данный момент участники для новой волны тестов набраны, а это значит, что уже к середине недели у нас появится стабильная прошивка для всех пяти аппаратов. Xiaomi не уточнила, какая версия мобильной ОС Android будет идти вместе с прошивкой MIUI 12. Будем надеяться, что это самая последняя – Android 10.

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Отметим, что на данный момент — это всё ещё не окончательная версия прошивки. Она может содержать баги и ошибки.