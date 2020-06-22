Российские цены на бюджетные материнские платы на чипсете В550 оказались выше, чем стоимость большинства моделей на дорогом Х570 чипсете
В российской рознице появились материнские платы на бюджетном чипсете В550. Они должны были стать глотком чистого воздуха для тех, кто не может позволить себе потратить 250 и более долларов на флагманскую материнскую плату на Х570 чипсете. Первые цены на зарубежных площадках были очень заманчивыми. На некоторые модели цена стартовала со 100 долларов. Как выяснилось, реалии российской розницы далеки от идеала.
Ниже вы можете ознакомиться с ценами на новые материнские платы в магазине Регард. Стоит заметить, что в большинстве крупных сетей ситуации обстоит примерно также. Существуют торговые площадки, где такие модели можно взять дешевле – это небольшие магазинчики, торгующие серыми товарами без гарантии. Ясно, что покупать там товар может только очень наивный человек.
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Ещё ниже представлено изображение материнских плат на чипсете Х570, которые практически не отличаются по цене от моделей на бюджетном В500. Возможно, со временем ситуация изменится. Пока же новые чипсеты от AMD как были, так и остались недоступны для среднестатистического покупателя. В этой ситуации стоит надеяться на выход действительно бюджетных плат на чипсете А520, которые должны появится в продаже в конце августа текущего года.
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