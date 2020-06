Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новая игра The Last of Us Part II оказалась под ударом критиков ещё до начала продаж. Геймеров удивили некоторые сюжетные линии и откровения, на которые решился разработчик. В день выхода новая игра культовой серии оказалась под шквалом критики. Пожалуй, давно не было выброшено столько негатива в сторону одной игры.

Критики оказались недовольно абсолютно всем. Машина гнева и ненависти прошлась по каждой мельчайшей подробности, разобрав на части мимику и поведение главных героев, их мотивы и цели. Обычные игроки тоже не молчали. Оценки падали, негативные отзывы росли. Тысячи фанатов серии требовали вернуть им деньги. Другие разочарованно рассказывали о том, как серия умерла на их глазах. Одним словом, казалось, что продажи будут столь низкими, что разработчикам придётся искать себе новую работу. Как выяснилось, даже негативная реклама лучше, чем её отсутствие. Давайте просто перечислим рекорды, которые уже удалось достичь игре, а ведь основные продажи ещё впереди.

Запуск побил рекорд оригинальной The Last of Us на 76%

Был побит, казавшийся непоколебимым, рекорд игры: Uncharted 4: A Thief's End. Новинка превысила его на 1%.

Таким образом The Last of Us Part II стала самой продаваемой игрой за всю историю существования игровой приставки PlayStation 4. Студия Naughty Dog воодушевлена. Ребята благородят всех, кто оценил их детище. Они уверены, что игра действительно достойна стать вровень с колоссами индустрии, заняв почётное место среди лучших игр десятилетия.