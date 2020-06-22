Стоимость Xiaomi Redmi Note 9S упала на 100 долларов – лучший смартфон текущего лета по самой низкой цене с начала продаж
Главным хитом начала 2020 года можно смело назвать Xiaomi Redmi Note 8T. Он сочетает отличную производительность с довольно низкой ценой. Однако ему далеко до новинки, которая вышла в марте текущего года и только сейчас начала захватывать рынок. Всё дело в том, что Redmi Note 9S появился в продаже по слегка завышенной цене, как для линейки Redmi Note. Его стоимость на старте составила от трёхсот долларов, что стало неприятным сюрпризом для многих постоянных покупателей техники Xiaomi.
Спустя несколько месяцев мы можем наблюдать за снижением цены на популярный смартфон. Несколько дней назад началась распродажа на Aliexpress, благодаря чему данная модель подешевела сразу на 100 долларов, что составило почти 30% от её прежней стоимости. Давайте кратко перечислим особенности нового телефона, которые позволяют назвать его оптимальным выбором лета 2020 года:
- Производительный процессор Snapdragon 720G
- Качественный яркий дисплей на 6.67 дюйма
- Модуль на 4 камеры с основным на 48 Мп, оснащённый современным ИИ с продвинутыми функциями
- Аккумулятор на 5000 мАч
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рекламаТакже стоит учитывать, что данная модель представлена 6 Гб ОЗУ и очень ёмким накопителем на 128 Гб, которого хватит на тысячи снимком и сотни часов видео. Сегодня устройство стоит 249 долларов. Это полная комплектация, есть возможность взять и за 204 доллара, что обеспечит вам экономию ещё на 45 долларов. Учтите, что это глобальная версия, которая обновляется по воздуху и имеет все необходимые языки, в том числе и русский. Ссылка на смартфон.
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