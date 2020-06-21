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В России официальный Xiaomi Redmi Note 8T стоит дешевле, чем на Aliexpress – очередное снижение цен на популярную модель с NFC

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Одним из самых популярных смартфонов первой половины 2020 года стал Xiaomi Redmi Note 8T. Китайская компания поставила на него очень низкую цену, которая привлекла миллионы новых покупателей. Стоит отметить, что, несмотря на довольно низку цену на старте, данный телефон отличается продвинутыми характеристиками:

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  • Большой 6.3-дюймовый экран, получивший защитное стекло Gorilla Glass 5 производства Corning. Он имеет естественные цвета, разрешение 1080р и выполнен по технологии IPS.
  • Современный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665, который позволяет запускать любые игры и приложения.
  • Четыре камеры с основной на 48 Мп, делающей отличные снимки как в дневное, так и ночное время.
  • Ёмкий аккумулятор на 4000 мАч с функцией быстрой зарядки на 18 Вт.
  • Данная модель получила 3 Гб ОЗУ и ПЗУ на 32 ГБ.

Прямо сейчас на популярной китайской площадке Aliexpress данная модель стоит около 165 долларов, что вполне неплохо, ведь ещё недавно за неё просили 200 долларов. Что интересно, благодаря большой летней распродаже на официальном российском сайте Xiaomi, у нас есть возможность купить Redmi Note 8T дешевле, чем он предлагается на Aliexpress. Последняя цена составила 10990 рублей, что примерно равно 158 долларов. Скида равняется 3 000 рублей, что очень неплохо для столь недорогой модели. 

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Отметим, что данная модель одной из первых получит новую прошивку MIUI 12 на последней версии Android 10.

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