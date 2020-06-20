Эксперты рассказали, как безопасно и быстро разогнать любую видеокарту в домашних условиях – простая инструкция для новичков от Нardwaretimes
Любую видеокарту можно разогнать. Это золотое правило работает. Есть одна проблема: не все видеокарты одинаково хорошо разгоняются. Именно поэтому мы обратимся за советом к экспертам сайта Нardwaretimes, которые расскажут, как безопасно и быстро разогнать любую видеокарту.
Поскольку ребята предлагают манипулировать несколькими переменными, а наши читатели не всегда умеют выполнять столь сложные действия, мы постараемся немного упростить оригинальный материал. Прежде всего нужно контролировать температуру графического процессора и поддерживать работу системы в стабильном положении. Ниже представлены несколько ключевых рекомендаций.
- Если видеокарта не новая – проведите её очистку, смените термопасту.
- Прибавляйте по 100 МГц тактовой частоты GPU и столько же памяти. Не спешите. В случае разгона, нужно убедиться в стабильной работе всей системы.
- MSI Afterburner – одна из наиболее удобных утилит для разгона.
- GPU-Z – поможет в тестировании на стабильность.
- Лучше всего после преодоления нескольких сот МГц запустить сложную игру. Там будут видны все артефакты.
- Часто причиной низкого разгона является недостаточное охлаждение. Если ваша видеокарта принадлежит к бюджетной серии, добиться от неё выдающихся результатов не выйдет.
- Постоянный мониторинг температуры – ваш пропуск в мир бесплатного прироста производительности.
- Если столкнулись с проблемами – вернитесь на последние стабильные частоты.
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Больше информации есть в оригинальном материале. Помните, использовать переменную напряжения ядра безопасно, если вы понимаете, как это работает. Во всех остальных случаях лучше не делать ничего из того, что кажется вам незнакомым и опасным для вашей видеокарты.
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