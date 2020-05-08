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Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказал о ходе работы над игрой и трудностях, с которыми столкнулась студия

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30 апреля один из сотрудников студии GSC Game World, работающий над продолжением культовой игры S.T.A.L.K.E.R., дал небольшое интервью, которое на нашем сайте был практически проигнорировано. Информации мало и часто она не такая, как нам бы хотелось. Однако, это то, чем дышит и о чём думает команда разработчиков. Мы обозначим основные направления разговора, а полную беседу вы сможете посмотреть самостоятельно

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Прежде всего, важно понимать, что студия расположена в Киеве, который с середины марта находится в зоне карантина. Не работает общественный транспорт (включая метро), перестали функционировать торгово-развлекательные центры, магазины и вся сфера услуг, кроме доставки. В этой ситуации все работники студии переведены на удалённую работу. 

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По словам сотрудника студии, команда приспособилась к новым условиям хорошо. Держать ситуацию в рамках помогает грамотный менеджмент. Так, вся команда регулярно получает защитные маски и перчатки. Кроме того, им доставляют приятные бонусы в виде шоколадок и горячего чая. Основная часть работы проходит посредством многоканальной видеосвязи, а также через чаты в Telegram. Отдельно отмечается, что случись такое 5 лет назад, весь процесс был бы парализован. Однако сейчас всё иначе. Технологии не только позволяют не скучать, но и помогают социализироваться.

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Например, команда устраивает весёлые дни рождения. Между тем, все знают, что это не навсегда. На вопрос журналиста о том, не повлияет ли эпидемия на работу, сотрудник студии GSC Game World ответил отрицательно. По его словам, всё под контролем и идёт согласно плану. 

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Напомним, игра будет создана на базе движка Unreal Engine 4. На данный момент у нас есть всего два подтверждения, что процесс движется: это батон и скриншотом с чем-то непонятным. Точной даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 нет. Держитесь. 

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