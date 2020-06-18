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Крупный ритейлер снизил цену на PlayStation 4 до 95 евро – толпу собравшихся геймеров пришлось разгонять слезоточивым газом

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В данный момент самой популярной игровой приставкой текущего поколения считается PlayStation 4. Она значительно обходит своего главного конкурента – Xbox One. На начало мая Sony удалось реализовать более 110 миллионов консолей, в то время как Microsoft с трудом продала чуть менее 50 миллионов единиц. Ясно, что победа в текущем поколении за японской корпорацией. Именно поэтому сейчас все силы Microsoft брошены на то, чтобы в поколении следующем не повторить ситуации с провальными продажами. 

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До начала продаж консолей следующего поколения ещё полгода. Покупатели замерли в ожидании, именно поэтому некоторые крупные ритейлеры пытаются привлечь внимание за счёт необычных акций. Так, французская Lidl решила снизить цену на PlayStation 4 до 95 евро. В день начала акции под супермаркетом собралась огромная толпа. Внутрь пускали по несколько десятков человек. Нетерпение любителей продукции Sony нарастало. Каждый хотел получить свою консоль по такой низкой цене. 

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Через некоторое время люди возле входа стали устраивать беспорядки. Приехавшая на место полиция не смогла погасить пыл разгорячённых геймеров. В итоге пришлось применить слезоточивый газ. Сейчас руководство магазина решает, что делать с акционными консолями, которые планировалось продать. Уточним: речь идёт о версии на 500 Гб. 

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