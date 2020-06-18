Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В данный момент самой популярной игровой приставкой текущего поколения считается PlayStation 4. Она значительно обходит своего главного конкурента – Xbox One. На начало мая Sony удалось реализовать более 110 миллионов консолей, в то время как Microsoft с трудом продала чуть менее 50 миллионов единиц. Ясно, что победа в текущем поколении за японской корпорацией. Именно поэтому сейчас все силы Microsoft брошены на то, чтобы в поколении следующем не повторить ситуации с провальными продажами.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

До начала продаж консолей следующего поколения ещё полгода. Покупатели замерли в ожидании, именно поэтому некоторые крупные ритейлеры пытаются привлечь внимание за счёт необычных акций. Так, французская Lidl решила снизить цену на PlayStation 4 до 95 евро. В день начала акции под супермаркетом собралась огромная толпа. Внутрь пускали по несколько десятков человек. Нетерпение любителей продукции Sony нарастало. Каждый хотел получить свою консоль по такой низкой цене.

реклама

Через некоторое время люди возле входа стали устраивать беспорядки. Приехавшая на место полиция не смогла погасить пыл разгорячённых геймеров. В итоге пришлось применить слезоточивый газ. Сейчас руководство магазина решает, что делать с акционными консолями, которые планировалось продать. Уточним: речь идёт о версии на 500 Гб.