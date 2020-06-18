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Общеизвестно, что процессоры AMD Ryzen обладают ужасным разгонным потенциалом. По этому поводу оверклокеры говорят, что всё уже выжато с завода, поэтому нам достаётся чип, функционирующий на предельных тактовых частотах. Отчасти данная проблема может быть решена при помощи дорогих материнских плат, которые способны повысить лимит потребления. Кроме того, нужно водяное охлаждение или очень дорогой воздушный кулер. По мнению Asus, всё это не актуально, поскольку новая технология позволяет получить дополнительные 18%, не прибегая к дополнительным растратам.

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Ранее мы сообщали о существовании технологии разгона для процессоров Intel Core 10-го поколения, которая способна выжать из чипов с заблокированным множителем максимум производительности. Судя по всему, у Asus есть что-то подобное и для AMD. Если внимательно изучить принцип работы технологии APE, то окажется, что она является доработанной версией штатной AMD Precision Boost Overdrive (PBO).

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Ключом к увеличению производительности называется повышение предельных лимитов потребления, что обеспечит стабильно высокие тактовые частоты без просадок и перегрева. Важно учитывать, что это официальная информация, что видно на слайде, предоставленном Asus. Что важно, подобный прирост можно получить на бюджетных материнских платах на чипсете В550. Точной информации о моделях с поддержкой APE нет, также как нет независимых тестов.