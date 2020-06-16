CD Projekt устраивает бесплатную раздачу цифрового ключа культовой РПГ – Ведьмак 3: Дикая охота
В последнее время появляется всё больше цифровых магазинов с играми. Они буквально растут как на дрожжах. Нельзя сказать что это плохо. На самом деле конкуренция приводят к тому, что мы получаем лучшие цены, много акций и скидок. Мало того, Epic Games Store постоянно раздаёт бесплатные игры. Однако, есть небольшой нюанс, который делает всё это разнообразие ужасно неудобным и раздражающим: нужно устанавливать отдельное приложение для каждого цифрового магазина. Это действительно очень неудобно.
Между тем, есть отличный выход из положения: программа GOG GALAXY 2.0, в которой можно привязать несколько аккаунтов, объединив все игры в одну коллекцию. Как оказалось, это не только удобно, но и выгодно, поскольку сегодня владельцы магазина – компания CD Projekt дарит цифровой ключ The Witcher 3, все кто подключит свой аккаунт с уже купленной игрой в другом месте.
реклама
Правила простые:
- Нужно скачать клиент GOG GALAXY 2.0 и зарегистрироваться или авторизоваться в нём.
- Связать клиент с одним из популярных игровых сервисов, где у вас уже куплена игра The Witcher 3. После этого перейти на страничку с самой игрой и у вас тут же появится возможность получить ещё один ключ с лучшей РПГ десятилетия для своего друга.
- Важно понимать, что вы получите ровно столько, сколько у вас уже куплено на другом аккаунте. Ничего лишнего. Подробности акции по ссылке.
реклама
P.S. В поиске нужно вводить название игры на английском языке: The witcher 3: Wild hunt. Акция продлится до 23 июня.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила