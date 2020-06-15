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Совсем недавно мы уже вдели утечку, согласно которой первыми новую прошивку EMUI 10.1 получат следующие смартфоны HUAWEI: Mate 30, а также Mate 30 Pro. Это позитивная информация, но дело в том, что данные устройства принадлежат к числу флагманов, а значит на руках их не так много, как менее дорогих мобильных телефонов. Сегодня у нас есть полная дорожная карта, которая позволит понять, когда ждать новую прошивку.

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Итак, в конце июня ожидается развёртывание обновления на два указанных выше смартфона. Здесь многое зависит от вашего региона и даже от оператора. Предположительно, до конца июля прошивку получат все, кому она должна прилететь по воздуху.

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Партия из следующих телефонов: Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, а также Huawei Nova 5T прошивку не увидит до конца июля, поскольку именно на этот срок назначено развёртывание стабильной версии EMUI 10.1.

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В свою очередь Honor View 20, Honor 20 и версия Honor 20 Pro начнёт обновляться не ранее середины июля. Важно понимать, что некоторые версии обновления могут быть выпущены немного позднее, чем другие. Традиционно первыми выходят китайская и англоязычная прошивка. Как только массовый русскоязычный пользователь начнёт получать обновления, мы вас тут же уведомим.