Создатели культовой игры «Ведьмак» сообщили о разработке мрачной РПГ во вселенной World of Darkness
Яцек Бжезински и Артур Ганзинцем считаются одними из тех, кто создал компьютерный образ знаменитого ведьмака – Геральта из Ривии. После выхода первой части – The Witcher они покинули студию CD Projekt RED, однако не перестали разрабатывать отличные игры. Сегодня стало известно о том, что они разрабатывают новую мрачную РПГ – Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest.
Авторы обещают один из наиболее интересных сюжетов за последние годы, а также необычный игровой опыт и новые приёмы. По их словам, они стали поклонниками серии World of Darkness много десятилетий назад и счастливы представить игру в этой необычной вселенной. Спустя годы предпочтения геймеров изменилось, но сейчас самое лучшее время для демонстрации первозданной дикой природы, которая встретит геймеров в новой Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest.
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На данный момент у нас есть небольшой трейлер. Больше информации об игре представят в июле. Авторы намекают на возвращение классических страшилок, которые обретут новую форму и смысл. О сюжете пока также ничего не известно. Из намёков ясно, что нас ждёт крайне реалистичная и мрачная РПГ, в которой оборотни станут настоящими защитниками природы в противостоянии с технологиями и человеком.
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