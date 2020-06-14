Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии на рынке уже почти год. Всё это время у покупателей есть выбор между флагманским чипсетом Х570, который единственный поддерживает новые технологии, а также материнскими платами на чипсетах предыдущих поколений. Начало продаж более дешёвого чипсета В550 намечено на 16 июля. Ранее мы уже видели утечки, согласно которым некоторые производители будут предлагать подобные варианты по очень неразумным ценам. Сегодня же пошли хорошие известия: некоторые материнские платы на новом чипсете получат очень привлекательную цену.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Большой список материнских плат появился на сайте электронного магазина Newegg. Самую верхнюю позицию занимает ASRock B550 Taichi за 300 долларов. Это флагманское решение, рассчитанное на энтузиастов, хотя по некоторым функциям оно всё же может проигрывать менее продвинутым платам на чипсете Х570.

реклама

Что любопытно, две самые нижние строчки в списке также занимают платы от ASRock: B550 Phantom Gaming 4 и B550M Pro4. Обе получили 8-фазную подсистему питания, вто время как последняя представляет собой материнскую плату microATX. Оба в равной степени используют 8-фазную систему подачи питания, по 4 слота DDR4, по два скоростных PCIe x16, а также порт Ethernet на 1 Гбит. Не обошлось без двух портов M.2 и от 4 до 6 традиционных SATA 3.

реклама

Цена на обе материнские платы стартует со 115 долларов. Что же, если на выходе мы получим действительно такие цены, то уже к осени можно будет собрать компьютер на новом чипсете по крайне привлекательной стоимости.