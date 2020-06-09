5 смартфонов Xiaomi получили последнюю версию MIUI 12 на устаревшей Android 9
Недавно мы предлагали вам ознакомиться со списком смартфонов Xiaomi, которые получат самую новую версию MIUI 12 на базе мобильной операционной системы Android 10. Владельцы этих телефонов могут выдохнуть свободно, поскольку абсолютно все фишки от обеих платформ окажутся у них на смартфоне. Однако есть и такие, кто получит MIUI 12 на устаревшей версии Android 9.
В настоящий момент не уточняется, будут ли они чем-то ограничены, или же Xiaomi смогла реализовать программно все нововведения Android 10 в собственной оболочке. Как бы то ни было, многие нетерпеливые пользователи могут скачать новую прошивку прямо сейчас. Заметим, что для этого нужно обладать минимальными знаниями об установке прошивок, а также о том, что такое fastboot, и как туда попасть. Если вы по каким-либо причинам не уверены в своих силах – лучше не пытаться. Через месяц вы получите всё это без лишних усилий.
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Ниже список счастливых обладателей смартфонов, которые уже сейчас могут получить новую прошивку:
- Mi6X
- Mi6
- Mi MIX2
- Mi Note3
- Redmi Note5
рекламаКак видите, это бодрые старички, владельцы которых уже ни на что не надеялись. Подобные обновления в очередной раз доказывают, что Xiaomi является одной из немногих компаний, которая поддерживает десятки устройств спустя много лет после их выхода. Скачать прошивку можно здесь.
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