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Недавно мы предлагали вам ознакомиться со списком смартфонов Xiaomi, которые получат самую новую версию MIUI 12 на базе мобильной операционной системы Android 10. Владельцы этих телефонов могут выдохнуть свободно, поскольку абсолютно все фишки от обеих платформ окажутся у них на смартфоне. Однако есть и такие, кто получит MIUI 12 на устаревшей версии Android 9.

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В настоящий момент не уточняется, будут ли они чем-то ограничены, или же Xiaomi смогла реализовать программно все нововведения Android 10 в собственной оболочке. Как бы то ни было, многие нетерпеливые пользователи могут скачать новую прошивку прямо сейчас. Заметим, что для этого нужно обладать минимальными знаниями об установке прошивок, а также о том, что такое fastboot, и как туда попасть. Если вы по каким-либо причинам не уверены в своих силах – лучше не пытаться. Через месяц вы получите всё это без лишних усилий.

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Ниже список счастливых обладателей смартфонов, которые уже сейчас могут получить новую прошивку:

Mi6X

Mi6

Mi MIX2

Mi Note3

Redmi Note5

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