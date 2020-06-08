Intel предоставила неверные показатели TDP для процессоров Core 10-го поколения – разбираемся в причинах подмены значений TDP для 10-ядерного Core i9 10900К
Сегодня можно сказать с полной уверенностью, что все страсти вокруг процессоров Intel Core 10-го поколения окончательно улеглись. Пользователи смирились с тем, что придётся покупать новую материнскую плату, что первая партия оказалась гораздо дороже, чем сообщалось ранее, что первые недели в продаже были только самые дорогие материнские платы на чипсете Z490. Чуть позднее улеглись страсти с высоким энергопотреблением флагманского 10-ядерного Core i9 10900К. Недавно мы публиковали мнение известного оверклокера по имени De8auer.
Судя по всему новая информация также не вызовет бурю возмущений, но не сообщить её будет неправильным. Итак, существует несколько параметров, которые определяют TDP процессора. Наиболее интересными из них являются PL1 и PL2 (Power limit). Первый из них определяет TDP в стоковом режиме, а второй в режиме буста. Ранее утверждалось, что PL1 для 10-ядерного Core i9 10900К составляет 125 Вт. Согласно утечкам официальной документации Intel, для получения значения PL2 рекомендуется умножить PL1 на 1,25, что и будет равно PL2. Несложно посчитать, что таким образом TDP PL2 для Core i9 10900К составляет всего 155 Вт.
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рекламаКартинка слева – старая версия; картинка справа – новая
рекламаКартинка слева – старая версия; картинка справа – новая
Недавно всплыли новые сведения о реальных показателях PL1 и PL2. Они очень далеки от первых данных Intel. Стоит отметить, что согласно информации, которую получил De8auer, даже эти лимиты могут быть превышены у 12% всех Core i9 10900К. Зачем нужно было предоставлять неверные показатели, неясно. Какой в этом смысл, также непонятно, ведь процессоры сразу же попали в руки энтузиастам, которые в первый же день выявили несоответствие между реальными показателями и официальной информацией. В любом случае сейчас мы по крайней мере знаем правду.
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