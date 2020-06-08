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Сегодня можно сказать с полной уверенностью, что все страсти вокруг процессоров Intel Core 10-го поколения окончательно улеглись. Пользователи смирились с тем, что придётся покупать новую материнскую плату, что первая партия оказалась гораздо дороже, чем сообщалось ранее, что первые недели в продаже были только самые дорогие материнские платы на чипсете Z490. Чуть позднее улеглись страсти с высоким энергопотреблением флагманского 10-ядерного Core i9 10900К. Недавно мы публиковали мнение известного оверклокера по имени De8auer.

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Судя по всему новая информация также не вызовет бурю возмущений, но не сообщить её будет неправильным. Итак, существует несколько параметров, которые определяют TDP процессора. Наиболее интересными из них являются PL1 и PL2 (Power limit). Первый из них определяет TDP в стоковом режиме, а второй в режиме буста. Ранее утверждалось, что PL1 для 10-ядерного Core i9 10900К составляет 125 Вт. Согласно утечкам официальной документации Intel, для получения значения PL2 рекомендуется умножить PL1 на 1,25, что и будет равно PL2. Несложно посчитать, что таким образом TDP PL2 для Core i9 10900К составляет всего 155 Вт.

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Картинка слева – старая версия; картинка справа – новая

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Картинка слева – старая версия; картинка справа – новая

Недавно всплыли новые сведения о реальных показателях PL1 и PL2. Они очень далеки от первых данных Intel. Стоит отметить, что согласно информации, которую получил De8auer, даже эти лимиты могут быть превышены у 12% всех Core i9 10900К. Зачем нужно было предоставлять неверные показатели, неясно. Какой в этом смысл, также непонятно, ведь процессоры сразу же попали в руки энтузиастам, которые в первый же день выявили несоответствие между реальными показателями и официальной информацией. В любом случае сейчас мы по крайней мере знаем правду.