Шанс получить холодный Intel Core i9 10900К равен 25% – статистика производительности нового 10-ядерного флагмана от De8auer
Ещё до начала продаж было известно, что новый 10-ядерный Core i9 10900К будет чрезвычайно горячим. Ходили легенды, что для его стабильной работы потребуется исключительно премиальное жидкостное охлаждение. К счастью, всё это оказались лишь слухи, хотя мы посвящали этому вопросу материал, который заставляет задуматься о том, какие настройки следует использовать на высокопроизводительных процессорах Intel.
Сегодня мы с вами выучим такое слово, как «Биннинг». После прочтения нашего материала вы сможете похвастать своими знаниями перед менее продвинутыми оверклокерами. Итак, известный гуру разгона – De8auer решил выяснить, какие показатели производительности и нагрева демонстрирует средний процессор Core i9 10900К. Для этого он раздобыл 30 таких чипов (не спрашивайте, где) и протестировал их с абсолютно идентичными настройками на одной и той же системе.
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Давайте коротко о выводах, к которым он пришёл:
- При тактовой частоте 5.1 ГГц и напряжении в 1.25 В у шести процессоров пиковая температура не превышала 80 градусов
- 12 других смогли работать на пиковой температуре в 82 градуса
- 11 прогрелись выше 82 градусов и 1 превысил 92 градуса
рекламаНемного статистики:
- 25% – холодные производительные чипы
- 50% – средние добротные экземпляры
- 13% – ниже среднего
- 12% – горячие процессоры с высоким и крайне высоким TDP
Как вы поняли, биннинг – это тестирование партии процессоров с целью выяснить их средние показатели. Так вот, наиболее удачные чипы имели TDP на уровне 232 Вт, а менее удачные – 278 Вт. Что же, в целом всё не так уж плохо, если вам повезёт, и вы купите один из 25% удачных процессоров. В ходе более детальных тестов было выявлено, что примерно 12% всех чипов оказались гораздо горячее других и требуют повышенного охлаждения. Попадись вам такой чип, и вам точно придётся докупить жидкостное охлаждение.
рекламаНо и это далеко не всё. На самом деле De8auer тестировал только одну партию. Что если в других партиях ситуация гораздо хуже?
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