Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 100 долларов и доступен для заказа по самой низкой цене с начала продаж
Одним из наиболее сбалансированных смартфонов этой весны стал новый представитель 9-го поколения линейки Redmi Note. Пожалуй, это одно из самых существенных обновлений линейки за последние годы. Улучшению подверглись все элементы: камеры, дисплей, процессор и даже аккумулятор. Кроме того, он также получил отличную цену, которая позволила ему занять своё место на рынке.
Недавно один из магазинов на площадке Aliexpress решил сделать данное устройство ещё более привлекательным, снизив на него цену почти на 100 долларов. И это не говоря о том, что перед нами флагманская модель, которая получила 6 Гб ОЗУ и накопитель на 128 Гб. Давайте ниже рассмотрим, краткие характеристики Redmi Note 9S.
- Процессор: 8-ядерный производительный Snapdragon 720G, который позволяет запускать даже самые тяжёлые шутеры на максималках
- Дисплей: огромный безрамочный экран диагональю 6.67 дюймов, разрешением 1080р
- Память: 6 Гб/ 128 Гб
- Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, которая идёт в комплекте
- Камеры: блок из 4 модулей с главным на 48 Мп и фронтальной на 16 Мп
- Это глобальная версия смартфона, а это значит, что вы ещё долго сможете получать обновления последних версий прошивки. Телефон поддерживает все современные беспроводные интерфейсы включая 4G, USB TYPE-C и Bluetooth 5.0.
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На данный момент конечная цена составляет 249 долларов, что на 92 доллара дешевле его стоимости до скидки. Это также равняется 27% снижению стоимости за короткий промежуток времени. Также можно получить купон на 2 доллара от продавца. Ссылка на товар.
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