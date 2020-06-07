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Xiaomi Redmi Note 9S подешевел на 100 долларов и доступен для заказа по самой низкой цене с начала продаж

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Одним из наиболее сбалансированных смартфонов этой весны стал новый представитель 9-го поколения линейки Redmi Note. Пожалуй, это одно из самых существенных обновлений линейки за последние годы. Улучшению подверглись все элементы: камеры, дисплей, процессор и даже аккумулятор. Кроме того, он также получил отличную цену, которая позволила ему занять своё место на рынке. 

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Недавно один из магазинов на площадке Aliexpress решил сделать данное устройство ещё более привлекательным, снизив на него цену почти на 100 долларов. И это не говоря о том, что перед нами флагманская модель, которая получила 6 Гб ОЗУ и накопитель на 128 Гб. Давайте ниже рассмотрим, краткие характеристики Redmi Note 9S.

  • Процессор: 8-ядерный производительный Snapdragon 720G, который позволяет запускать даже самые тяжёлые шутеры на максималках
  • Дисплей: огромный безрамочный экран диагональю 6.67 дюймов, разрешением 1080р
  • Память: 6 Гб/ 128 Гб
  • Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, которая идёт в комплекте
  • Камеры: блок из 4 модулей с главным на 48 Мп и фронтальной на 16 Мп
  • Это глобальная версия смартфона, а это значит, что вы ещё долго сможете получать обновления последних версий прошивки. Телефон поддерживает все современные беспроводные интерфейсы включая 4G, USB TYPE-C и Bluetooth 5.0.

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На данный момент конечная цена составляет 249 долларов, что на 92 доллара дешевле его стоимости до скидки. Это также равняется 27% снижению стоимости за короткий промежуток времени. Также можно получить купон на 2 доллара от продавца. Ссылка на товар.  

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