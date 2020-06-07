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Китайская компания Xiaomi имеет огромный парк устройств. При этом, все они как минимум 3 года получают постоянные обновления оболочки MIUI. Недавно целый ряд смартфонов получил последнюю версию прошивки. Многие пользователи уже могут закачать её на свои смартфоны в автоматическом режиме, однако есть и такие, кому придётся ждать долго. Именно для них мы оставляем ссылки на загрузку глобальной официальной прошивки, которая может быть установлена в ручном режиме.

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Отметим, что если вы не умеете этого делать, то лучше дождаться пока прошивка прилетит к вам по воздуху. В любом другом случае отнеситесь к этому вопросу внимательно. Процесс крайне прост и интуитивен, но может привести к проблемам, которые приведут к полной потере физических данных на вашем устройстве. Перед прошивкой мы рекомендуем сделать резервную копию и воспользоваться облачными сервисами хранения информации. Это не только удобно, но и позволит освободить пространство на вашем телефоне.

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Представлены только новые версии, которые получили обновление с начала июня.