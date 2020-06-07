6 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 11
Китайская компания Xiaomi имеет огромный парк устройств. При этом, все они как минимум 3 года получают постоянные обновления оболочки MIUI. Недавно целый ряд смартфонов получил последнюю версию прошивки. Многие пользователи уже могут закачать её на свои смартфоны в автоматическом режиме, однако есть и такие, кому придётся ждать долго. Именно для них мы оставляем ссылки на загрузку глобальной официальной прошивки, которая может быть установлена в ручном режиме.
Отметим, что если вы не умеете этого делать, то лучше дождаться пока прошивка прилетит к вам по воздуху. В любом другом случае отнеситесь к этому вопросу внимательно. Процесс крайне прост и интуитивен, но может привести к проблемам, которые приведут к полной потере физических данных на вашем устройстве. Перед прошивкой мы рекомендуем сделать резервную копию и воспользоваться облачными сервисами хранения информации. Это не только удобно, но и позволит освободить пространство на вашем телефоне.
рекламаДавайте изучим, какие смартфоны получили последнее обновление MIUI 11:
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Смартфон
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Ссылка для загрузки
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Redmi Note 8T
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Redmi Note 8 Pro
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Mi MIX 2S
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Redmi 8
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Redmi Note 9
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Mi 8 Lite
рекламаP.S. Представлены только новые версии, которые получили обновление с начала июня.
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