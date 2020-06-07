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В последнее время бесплатные раздачи и акции со скидками на игры валят на нас, как из рога изобилия. Если ещё месяц назад это можно было объяснить пандемией, когда миллионы людей сидели дома, то теперь это уже стало доброй традицией. Будем надеяться, что крупные компании продолжат радовать нас и дальше, ведь зачастую на культовые игры цены падают до 80 и выше процентов.

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Сегодня у нас ещё более любопытная акция. Google просто дарит игры всем владельцам Chromebook. На самом деле бесплатная раздача гораздо больше, чем указано в названии. Так, можно получить классический Doom; вторую версию этой игры – Doom II; Stardew Valley стоимостью 8 долларов, если вы покупали Chromebook совсем недавно; The Elder Scrolls: Legends, которая стоит 20 долларов с ограниченным количеством устройств; пакет предметов к онлайн-игре Lineage 2 на 20 долларов и игру Fishdom, стоимость которой стартует с 55 долларов.

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Для получения игры нужно зайти на специальную страничку и увидеть, подходит ли ваше устройство под требования акции. Торопитесь, через несколько дней раздача прекратится. Кстати, некоторые модели участвуют сразу в нескольких раздачах и могут позволить вам получить две и даже три игры. Таким образом бесплатная раздача для вас будет составлять 75 долларов и выше.

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Кроме игр в раздаче участвуют популярные приложения, на них распространяются такие же требования. Смотрите их ниже на странице с акцией. Ссылка на раздачу.