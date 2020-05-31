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Задолго перед выходом процессоров Intel Core 10-го поколения, появилась информация об их горячем нраве. Демонстрировались высокие цифры TDP, где 10-ядерный Core i9 10900К достигал 300 Вт. Подобные факты вызывали опасения ещё и тем, что никто не знал, какое охлаждение придётся использовать для новых чипов с разблокированным множителем. Как оказалось, после начала продаж многие пользователи заявили, что всё не так плохо. Однако, нашлись и те, кто заверял, что чип греется, появляются синий экран и многие другие проблемы. Эксперты сайта Gamersnexus разобрались в проблеме и готовы нам обо всём рассказать.

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Оригинальный материал слишком велик и сложен для восприятия массовым читателем. Мы приведём несколько фактов и подведём итог, если вам захочется поглубже вникнуть в вопрос – тема на сайте Gamersnexus как раз для вас.

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Итак, большая часть пользователей даже купив процессор с возможностью разгона не пользуется данной функцией. Ребята с сайта Gamersnexus протестировали несколько материнских плат, выяснив, что все они по-разному подходят к пониманию стандартных настроек и разгону процессора посредством штатных средств «Multi-Core Enhancement» (MCE) и Intel Turbo. В результате этого определить так называемую стандартную производительность процессора становится затруднительно. Мало того, у некоторых из них в результате манипуляции с MCE происходит перегрев процессора, после чего тактовые частоты падают до 4.06-4.26 ГГц.



Ребята с сайта Gamersnexus советую не использовать MCE вообще. По их словам, это приводит к перегреву процессора, повышая потребление. Процессор в какой-то момент действительно способен показать высокую производительность. Тем не менее, не стоит путать постоянную стабильную производительность с пиковой. Выходом из ситуации они считают ужесточения правил со стороны Intel. Компания должна начать давать точные сведения о TDP, что позволит решить множество проблем, а не отдавать эти параметры на откуп производителям материнских плат.