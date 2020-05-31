Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Производители материнских плат используют нестабильные настройки для повышения производительности 10-ядерного процессора Intel Core i9 10900К

для раздела Блоги
1
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Задолго перед выходом процессоров Intel Core 10-го поколения, появилась информация об их горячем нраве. Демонстрировались высокие цифры TDP, где 10-ядерный Core i9 10900К достигал 300 Вт. Подобные факты  вызывали опасения ещё и тем, что никто не знал, какое охлаждение придётся использовать для новых чипов с разблокированным множителем. Как оказалось, после начала продаж многие пользователи заявили, что всё не так плохо. Однако, нашлись и те, кто заверял, что чип греется, появляются синий экран и многие другие проблемы. Эксперты сайта Gamersnexus разобрались в проблеме и готовы нам обо всём рассказать.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Оригинальный материал слишком велик и сложен для восприятия массовым читателем. Мы приведём несколько фактов и подведём итог, если вам захочется поглубже вникнуть в вопрос – тема на сайте Gamersnexus как раз для вас. 

реклама

реклама

Итак, большая часть пользователей даже купив процессор с возможностью разгона не пользуется данной функцией. Ребята с сайта Gamersnexus протестировали несколько материнских плат, выяснив, что все они по-разному подходят к пониманию стандартных настроек и разгону процессора посредством штатных средств «Multi-Core Enhancement» (MCE) и Intel Turbo. В результате этого определить так называемую стандартную производительность процессора становится затруднительно. Мало того, у некоторых из них в результате манипуляции с MCE происходит перегрев процессора, после чего тактовые частоты падают до 4.06-4.26 ГГц. 


Ребята с сайта Gamersnexus советую не использовать MCE вообще. По их словам, это приводит к перегреву процессора, повышая потребление. Процессор в какой-то момент действительно способен показать высокую производительность. Тем не менее, не стоит путать постоянную стабильную производительность с пиковой. Выходом из ситуации они считают ужесточения правил со стороны Intel. Компания должна начать давать точные сведения о TDP, что позволит решить множество проблем, а не отдавать эти параметры на откуп производителям материнских плат.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
35
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
18
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
80
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
38
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
20
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
354
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 354
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 80
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
25 мая 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена Samsung Galaxy S10+ упала на 55 000 рублей с начала продаж
19
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
204
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
184
Запускаем современные игры силами одного центрального процессора без видеокарты - тест возможностей софтверного рендера игр без видеоадаптера от канала Этот Компьютер
11
AMD Ryzen Threadripper 3990X потерял 540 долларов и стал доступен по минимальной цене
17
Выясняем, что важнее для игр – много ядер или высокая тактовая частота – 4-ядерный Ryzen 3 3300Х против 6-ядерного Ryzen 5 3500Х в тесте от Сhiphell
70
MSI рассказала, какие материнские платы будут совместимы с процессорами Ryzen 4000-й серии
33
Выясняем, почему большая часть игр на ПК имеет оптимизацию под 1 ядро, и когда ждать улучшений на примере World of Tanks
55
Xiaomi Mi Band 4 с NFC и поддержкой бесконтактных платежей уже в России – цена и характеристики
4
Игровой процесс фанатского ремейка Diablo II на базе движка Unreal Engine 4 записали на видео
12
Microsoft не рекомендует устанавливать новую версию Windows 10 – найдено не менее 10 критических проблем в первый же день
30
AMD Ryzen 5000 "Warhol" Zen 3 выпустят на 7-нм, а Ryzen 6000 "Raphael" Zen 4 на 5-нм процессе TSMC
70
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
59
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
84
Death Stranding полностью окупилась
14
Samsung снизила цены на флагманы 2020 года – Galaxy S20 Ultra подешевел на 26 000 рублей
3
MSI возвращает до 7 000 рублей за покупку процессоров Intel Core 9-го поколения
38
Процессоры AMD с архитектурой Zen 3 начнут поставляться в конце года
23
Процессор Intel Core i9-9900K лишится своей визитной карточки — упаковка в форме додекаэдра уходит в прошлое
37
Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
15

Популярные статьи

Мое мнение: пять самых удачных процессоров Intel
139
Windows 10 May 2020 Update: Обзор нового обновления
66
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
35
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)
49
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
20
Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10
20
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре F1 2018
10

Сейчас обсуждают

Стефанов Виктор
07:03
афтор почему-то забыл упомянуть 4301 очков у ryzen 4700g
Графический процессор Xe DG1 протестирован в 3DMark - он быстрее, чем все интегрированные графические процессоры
wwr222
07:01
Хорош уже чушню нести в массы.GIGABYTE B450 Gaming X не вытянет никогда 3950х. Сравни два аналога от Гиги и не неси больше бреда
Эксперты определили лучший бюджетный процессор для самой экономичной сборки ПК - тест Core i3-10100 против Ryzen 3 3300X и 3100 от Hardware Unboxed
IO_OI
06:57
Да ты сказочник. И стресс нагрузки выдерживает?
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
IO_OI
06:54
Да тут в основном сидят как на картинке. Кто да, ну ка минусуй мой пост))) Посчитаем сколько вас .
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
jshur
06:48
на 3 ггрца
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
jshur
06:47
Админ ! Есть статистика сколько людей читают этот сайт ?
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
HARD
06:44
Ничего страшного, допилят новыми версиями биос. Но я все равно останусь на АМД.
Производители материнских плат используют нестабильные настройки для повышения производительности 10-ядерного процессора Intel Core i9 10900К
MriS
06:41
Windows 10 Upgrade качни. https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10
Windows 10 May 2020 Update: Обзор нового обновления
Inttz
06:34
Ржу.Во ты коры мочишь,я чуть со стула не упал,реально жжешь.Сам шутки пишешь?Да быть не может
Первая дискретная видеокарта Intel Xe DG1 смогла обойти бюджетную GeForce GTX 950 производства 2015 года
Иоанн Грозный
06:26
так интел вообще покупают сейчас странные люди, на них и рассчитано все
Процессор Intel Core i9-9900K лишится своей визитной карточки — упаковка в форме додекаэдра уходит в прошлое
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем