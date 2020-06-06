AMD может отказаться от производства видеокарт с 4-мя Гб памяти уже в следующем поколении
В конце 2020 года выйдут игровые приставки следующего поколения. Они принесут мощное железо и быстрый накопитель, который позволит запускать игры практически мгновенно. Всё это недостижимо без большого количества видеопамяти на графической карте. Сегодня наиболее популярными моделями дискретных видеокарт являются решения на 4 и 6 Гб. Они позволяют загружать игры в разрешении 1080р на высоком уровне графических настроек. Судя по имеющейся информации, скоро нас ждут большие перемены.
Осенью в продажу поступит новое поколение видеокарт от AMD. О том, насколько повысится производительность, мы можем только догадываться. Между тем, уже сейчас известно, что красные планируют отказаться от моделей с 4-мя Гб памяти. Из слайда на сайте AMD можно сделать вывод, что в будущем нас ждут решения с минимальным объёмом в 6 Гб. Однако, более реалистично выглядит переход на 8 Гб объём памяти.
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Как видите, благодаря использованию модели видеокарты Radeon RX 5500 XT с 8-ю Гб памяти вместо 4-х производительность в современных играх увеличивается до 24%. Представитель AMD предлагает при покупке видеокарты выбирать решения с большим объёмом памяти, поскольку уже скоро 4 Гб может оказаться мало.
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