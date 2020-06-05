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Сегодня мы с вами снова изучим статистику самого большого магазина цифровой дистрибуции игр – Steam. В данном случае нас интересуют наиболее популярные видеокарты мая, а не общая статистика продаж за всё время.

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Точных цифр в количественном и долларовом выражении у нас нет, поэтому мы будем оперировать только приростом процентной доли за май, что, принимая в расчёт огромную выборку, отлично масштабируется до других показателей. Всё, что нужно знать – среди первых 10-ти позиций всего 2 видеокарты AMD. Это Radeon RX 570 и RX 580. Обе принадлежат к уходящему поколению, которое всё труднее встретить в магазинах. По всей видимости, это акционные товары, продающиеся по очень хорошим ценам.

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Первое место за NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER. AMD так и не смогла выставить против этой карты достойного конкурента, запутавшись в ценах. Данная модель предлагает отличную базовую производительность, достаточную для современных игр на средних настройках графики в разрешении 1080р. Ещё лучше она справляется с онлайн-проектами, которые с каждым годом становятся всё популярнее.

На втором месте GeForce RTX 2070 SUPER. Судя по всему, продажи у этой карты идут просто отлично. И это не случайно, ведь она является наиболее интересной для высокопроизводительных сборок, позволяя получить доступ к максимальным настройкам графики в разрешении 2К. При этой данная видеокарта значительно дешевле старших моделей в линейке RTX.

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Следом идут бюджетные модели и, неожиданно – GeForce RTX 2080 SUPER, продажи которой в 2 раза меньше, чем у RTX 2070 SUPER, а также равны по количеству с Radeon RX 580. Что самое любопытное, ещё недавно показывающая отличные продажи – Radeon RX 5700, практически перестала продаваться. Очень печальный и тревожный показатель. Без сомнения, положение у AMD очень сложное. Если компания не придумает новую маркетинговую стратегию, вскоре мы можем забыть о том, что у NVIDIA когда-то был конкурент на рынке видеокарт.