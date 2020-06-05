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Иногда кажется, что PCIe появился буквально вчера. На самом же деле он был введён в массовые продукты в 2003 году. В данный момент наиболее актуальной его версией является PCIe 4.0, которая поддерживается процессорами Ryzen 4000-й серии. Это материнские платы на чипсетах Х570 и В550 (а также для энтузиастов TRX40). Если не вдаваться в сложные технические характеристики, то с каждым новым поколением мы получаем удвоение пропускной способности. Всё это отлично видно в табличке чуть ниже.

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Посмотрели? Вот и отлично. А теперь представьте, что у вас есть видеокарта Radeon RX 5700 XT и довольно старый компьютер, которые поддерживает только PCIe 2.0. Значит ли это, что ваша видеокарта будет работать в 2 раза медленнее? А если у вас древний системник на первой версии этого интерфейса… Одним словом, вопросов больше чем ответов. Данную проблему прекрасно понимают ребята с сайта Gecid, которые взяли на себя сложную обязанность растолковать читателям о том, стоит ли им печалиться, если их компьютер оснащён PCIe предыдущих версий. Таким образом, главный вопрос формулируется следующим образом: нужно ли при смене видеокарты менять весь системный блок, или можно обойтись малой кровью. Железо, на котором проводилось тестирование ниже на изображении.

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Если вам кто-то говорил, что на старом интерфейсе PCIe 1 или PCIe 2 ваша видеокарта будет работать медленно – игнорируйте глупца. Всё дело в видеокарте. Такие урезанные экземпляры как Radeon RX 5500, действительно требуют нового PCIe 4.0. К счастью, большая часть видеокарт NVIDIA не страдают подобными странностями, а значит большая часть пользователей даже на старом компьютере увидит замедление не более чем на 10%. Важно учитывать, что это актуально лишь при условии, что вы будете использовать действительно старый PCIe 1. Те, кто думает о смене материнской платы PCIe 3 на более современную PCIe 4, могут не волноваться. Несколько процентов ни на что не влияют.

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P.S. На самом деле есть ещё фактор процессора. Установив Radeon RX 5700 на старый Core 2 Duo вы не получите производительности Ryzen 5 3600.