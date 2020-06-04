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Несмотря на все запреты со стороны США, смартфоны HUAWEI неплохо продаются. По итогам 2019 года компания смогла показать несколько рекордов. Эпидемия коронавируса ожидаемо замедлит рост, но эта тенденция актуальна для всех крупных брендов.

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Все устройства HUAWEI работают под управлением собственной оболочки EMUI. Большая часть актуальных телефонов и планшетов дано перешла на 10-ю версию этой прошивки. Сегодня стало известно, что обновление за номером EMUI 10.1 готовится для 36 моделей. Это немалая цифра, поскольку добиться стабильной работы системы даже на нескольких устройствах бывает сложно. Например, Xiaomi выпускает свою новую прошивку MIUI 12 волнами, обновляя 2-3 смартфона за один заход.

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Отметим, что это стабильная бета-версия. А значит вы не получите её по воздуху. Прошивка предназначена для инсайдеров, которые анализируют новые сборки. Между тем, по заявлениям компании, данная версия практически лишена ошибок и может быть установлена в ручном режиме на большинстве устройств. Мы не оставляем ссылку на закачку, поскольку неправильные действия могут нанести вред вашему телефону. Стоит подождать, и обновление само посетит ваш смартфон в самое ближайшее время. Ниже список устройств, которые получат обновлённую EMUI 10.1.