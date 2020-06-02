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MIUI считается одной из лучших прошивок для операционной системы Android. С каждым годом поклонников китайских смартфонов становится всё больше, а значит растёт и армия тех, кто ждёт новую версию MIUI 12. Первые рассылки прошивки начались ещё на прошлой неделе. Это были беты, которые получили лишь некоторые участники программы от Xiaomi. Теперь дошла очередь и до смартфона Mi 9.

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Как сообщается, новая версия принадлежит к числу предварительных, но стабильных прошивок. Она не прилетает по воздуху обычным пользователям, поскольку всё ещё может содержать ошибки. С прошлой рассылки не было внесено никаких изменений, что может говорить о минимальных проблемах, с которыми могут столкнуться пользователи.

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Распространяемая версия получила номер V12.0.0.9.QFAEUXM и доступна для ручного скачивания. На данный момент получить её могут владельцы смартфонов: Mi 9T, Redmi K20 и Mi 9. Мы не оставляем ссылку на загрузку, поскольку неопытные пользователи могут навредить своему устройству. Предположительно, глобальная стабильная версия начнёт распространяться по воздуху в самое ближайшее время. Всё зависит от того, насколько успешным будет тестирование, и сколько ошибок будет найдено.

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Ранее были утечки, которые подтверждали, что обновление до новой прошивки получат десятки смартфонов. Важно учитывать, что перед нами европейская прошивка, что говорит о близости полнофункциональной стабилки.