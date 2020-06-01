Обновлённые процессоры AMD Ryzen смогут соперничать с Intel в играх за счёт высоких тактовых частот, но будут гораздо дороже текущих моделей
О скором выпуске обновлённой линейке процессоров Ryzen 3000-й серии стало известно несколько недель назад. Сообщалось, что AMD планирует продажи следующих моделей: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Первые сведения были довольно оптимистичными. Так, сообщалось, что новинки получат повышенные тактовые частоты и приемлемую стоимость. Следующие утечки дали понять, что цена новинок будет выше, чем ожидалось, а тактовые частоты могут остаться на месте.
Сегодня поступила очередная порция слухов, которая окончательно развеяла миф о низкой стоимости, но подтвердила повышенные тактовые частоты. Давайте вначале изучим цены:
- 12-ядерный Ryzen 9 3900XT – 499 евро
- 8-ядерный Ryzen 7 3800XT – 459 евро
- 6-ядерный Ryzen 5 3600XT – 319 евро
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Как видите, все три чипа будут гораздо дороже тех цен, что сейчас предлагаются на существующие модели. По мнению экспертов, это связано с высоким разгонным потенциалом и тем, что новые процессоры получат повышенные тактовые частоты из коробки. Если присмотреться к таблице, то можно увидеть, что новинки действительно получат + 200-300 МГц, что позволит им догнать конкурентов из лагеря Intel в одноядерных тестах. Есть все основания полагать, что это сделает их более привлекательными с точки зрения игровых чипов. Большой вопрос, захотят ли покупатели переплачивать 70 евро за несколько fps, или проигнорируют подарок от AMD.
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