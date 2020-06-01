Энтузиаст вернул культовой игре Ведьмак 3 оригинальные анимации и продвинутую систему боя с перекатами, которая была удалена разработчиками CD Projekt RED
Иногда случается так, что разработчики привозят на большие выставки предварительную версию игры, которая ко времени выхода претерпевает множество изменений. Чаще всего страдает графика, когда движок оказывается слишком прожорливыми и требует минимальной комплектации в виде дорогой видеокарты и производительного процессора. Именно так и случилось с игрой Ведьмак 3. Мало того, по разным причинам в нашей любимой РПГ были изменены некоторые движения Геральта, а также стиль ведения битвы и многое другое. Спустя 5 лет энтузиаст наконец окончил работу над созданием мода, который возвращает оригинальную игру, впервые показанную на Е3.
Стоит отметить, что работа над модом E3IG шла давно. Его предварительные версии собрали множество положительных откликов. За долгое время он был загружен более чем 5 600 раз, что несомненно говорит о популярности данной модификации. Финальная версия стала идентичная тому, что нам показали на Е3. Судя по откликам, геймерам понравились новые анимации, система ведения боя, перекаты и многое другое.
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Прежде чем скачивать E3IG, посмотрите несколько видео. Вдруг вам не понравится. Отметим, что модификация была нами протестирована, никаких ошибок и конфликтов не найдено. Всё работает в штатном режиме, производительность не пострадала. Однако, к некоторым особенностям всё же придётся привыкнуть.
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