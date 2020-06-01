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Иногда случается так, что разработчики привозят на большие выставки предварительную версию игры, которая ко времени выхода претерпевает множество изменений. Чаще всего страдает графика, когда движок оказывается слишком прожорливыми и требует минимальной комплектации в виде дорогой видеокарты и производительного процессора. Именно так и случилось с игрой Ведьмак 3. Мало того, по разным причинам в нашей любимой РПГ были изменены некоторые движения Геральта, а также стиль ведения битвы и многое другое. Спустя 5 лет энтузиаст наконец окончил работу над созданием мода, который возвращает оригинальную игру, впервые показанную на Е3.

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Стоит отметить, что работа над модом E3IG шла давно. Его предварительные версии собрали множество положительных откликов. За долгое время он был загружен более чем 5 600 раз, что несомненно говорит о популярности данной модификации. Финальная версия стала идентичная тому, что нам показали на Е3. Судя по откликам, геймерам понравились новые анимации, система ведения боя, перекаты и многое другое.

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