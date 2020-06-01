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Энтузиаст вернул культовой игре Ведьмак 3 оригинальные анимации и продвинутую систему боя с перекатами, которая была удалена разработчиками CD Projekt RED

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Иногда случается так, что разработчики привозят на большие выставки предварительную версию игры, которая ко времени выхода претерпевает множество изменений. Чаще всего страдает графика, когда движок оказывается слишком прожорливыми и требует минимальной комплектации в виде дорогой видеокарты и производительного процессора. Именно так и случилось с игрой Ведьмак 3. Мало того, по разным причинам в нашей любимой РПГ были изменены некоторые движения Геральта, а также стиль ведения битвы и многое другое. Спустя 5 лет энтузиаст наконец окончил работу над созданием мода, который возвращает оригинальную игру, впервые показанную на Е3. 

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Стоит отметить, что работа над модом E3IG шла давно. Его предварительные версии собрали множество положительных откликов. За долгое время он был загружен более чем 5 600 раз, что несомненно говорит о популярности данной модификации. Финальная версия стала идентичная тому, что нам показали на Е3. Судя по откликам, геймерам понравились новые анимации, система ведения боя, перекаты и многое другое.

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Прежде чем скачивать E3IG, посмотрите несколько видео. Вдруг вам не понравится. Отметим, что модификация была нами протестирована, никаких ошибок и конфликтов не найдено. Всё работает в штатном режиме, производительность не пострадала. Однако, к некоторым особенностям всё же придётся привыкнуть. 

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Елисей Творимиров
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Возможно. Хотя тут написано, что она выкупила Qimonda. То есть может использует как сторонние чипы (пластины), так и свои.
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Twisted Evil
22:36
В первую очередь касается. А то на ком ты думаешь пилотируемую программу будут тестить?
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terenty79
22:35
у rdna там все ошибки, что она для игр очень тормозная архитектура. из за этого они в усмерть чип разогнали на заводе уже. потом перед выходом испугались нвидии и ещё со страху новым биосом разогнали...
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
Иванов Иван
22:34
пекашники напоминают бомжей с подворотни питающиеся продуктами которые давно сгнили)
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Farid Kovalenko
22:34
Обезьян такое обычно не касается)
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ZEN3
22:31
Картинка нравится что ли? А когда твой интел на полках годами лежит с чем это сравнить? Мы то на АМД получаем прирост, в отличие от вас. Нам есть чему радоваться, что сэкономили. То что цена на камни ...
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Дмитрий Сорокин
22:31
А никто на шину blckне обратил внимание? Плюс3 мегагерца это ускорение всей системы и Кеша и диска и шины... Ещё и сравнивают высасывая из пальца
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Елисей Творимиров
22:31
...пообещал, что они возьмутся за работу с ещё большим энтузиазмом... _______________________ Меня такие обещания настораживают
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Павел Новицкий
22:30
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ZEN3
22:29
Производительность по каждому ядру (IPC) этих чипов идентична «Skylake» с 2016 года. Прочитал, какой смысл замены на интеле? У интела до сих пор производительность уровня 2016 года. Как это они собрал...
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