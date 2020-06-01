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Несмотря на некоторые успехи AMD, на рынке процессоров за последний год ситуация изменилась не очень сильно. Локальные всплески существуют, но они пока не влияют на глобальную ситуацию. Миллионы пользователей как покупали, так и покупают продукцию Intel, поглядывая на красных с опаской и непониманием. Возможно, AMD, как догоняющей стороне, стоило бы поставить ценник ниже, но, как недавно заявила Лиза Су, демпинг – это путь в никуда.

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Сегодня в руки экспертам Тechpowerup попал новенький процессор Intel Core i3-10100. Он имеет 4 ядра и поддерживает технологию многопоточности. Кроме того, он получил максимальную тактовую частоту в режиме турбо на уровне 4.3 ГГц. Среди соперников новинки как более старшие модели Intel, так и популярные чипы от AMD. Заранее оговоримся, нужно понимать, что это всего лишь тестовые результаты, полученные на одном из стендов. Для получения чего-то подобного придётся обзавестись дорогой материнской платой и высокопроизводительной памятью. Также уточним, что в оригинальном материале есть тесты в различных разрешениях: от 720р до 4К. Мы остановили свой выбор на 1080р, как на наиболее популярном среди геймеров, а также наиболее вероятном у тех, кто собирает систему на базе процессора Core i3-10100.

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Сегодня обойдёмся без синтетических тестов. Они только запутывают наших читателей. На самом деле любой современный процессор отлично справляется с архивацией и открытием браузера. Знать, что один из них справился с рендерингом на несколько секунд быстрее, актуально для старших моделей. Поэтому перейдём к играм.

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Как мы уже говорили, многое зависит от материнской платы и памяти, которая будет использоваться. Если верить экспертам Тechpowerup, то новинка просто разрывает предыдущее поколение Core i3 даже на минималках. Что до противостояния с процессорами AMD, то при должном усердии легко можно добиться преимущества над популярным Ryzen 5 3600Х. Стоит заметить, что у ребят с сайта Тechspot получились совсем другие результаты. Кто прав, пусть решают наши читатели. Подобные тесты не повлияют на массовые продажи процессоров Intel, поскольку имидж зарабатывается годами. Удастся ли AMD удержать позиции, на которых им удалось закрепиться, покажет время.