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Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup

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Несмотря на некоторые успехи AMD, на рынке процессоров за последний год ситуация изменилась не очень сильно. Локальные всплески существуют, но они пока не влияют на глобальную ситуацию. Миллионы пользователей как покупали, так и покупают продукцию Intel, поглядывая на красных с опаской и непониманием. Возможно, AMD, как догоняющей стороне, стоило бы поставить ценник ниже, но, как недавно заявила Лиза Су, демпинг – это путь в никуда. 

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Сегодня в руки экспертам Тechpowerup попал новенький процессор Intel Core i3-10100. Он имеет 4 ядра и поддерживает технологию многопоточности. Кроме того, он получил максимальную тактовую частоту в режиме турбо на уровне 4.3 ГГц. Среди соперников новинки как более старшие модели Intel, так и популярные чипы от AMD. Заранее оговоримся, нужно понимать, что это всего лишь тестовые результаты, полученные на одном из стендов. Для получения чего-то подобного придётся обзавестись дорогой материнской платой и высокопроизводительной памятью. Также уточним, что в оригинальном материале есть тесты в различных разрешениях: от 720р до 4К. Мы остановили свой выбор на 1080р, как на наиболее популярном среди геймеров, а также наиболее вероятном у тех, кто собирает систему на базе процессора Core i3-10100.

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Сегодня обойдёмся без синтетических тестов. Они только запутывают наших читателей. На самом деле любой современный процессор отлично справляется с архивацией и открытием браузера. Знать, что один из них справился с рендерингом на несколько секунд быстрее, актуально для старших моделей. Поэтому перейдём к играм.

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Как мы уже говорили, многое зависит от материнской платы и памяти, которая будет использоваться. Если верить экспертам Тechpowerup, то новинка просто разрывает предыдущее поколение Core i3 даже на минималках. Что до противостояния с процессорами AMD, то при должном усердии легко можно добиться преимущества над популярным Ryzen 5 3600Х. Стоит заметить, что у ребят с сайта Тechspot получились совсем другие результаты. Кто прав, пусть решают наши читатели. Подобные тесты не повлияют на массовые продажи процессоров Intel, поскольку имидж зарабатывается годами. Удастся ли AMD удержать позиции, на которых им удалось закрепиться, покажет время. 

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Мишкин Михеевич
18:01
Что такое частота=махтурбо?)) 7ггц под азотом?) Результаты в играх у них ооооч странные... Как рузен 2700х стал круче чем рузен 3600х?))
Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
AlexeyG
18:00
Нажал бы, если бы нашел такую кнопку. Где она?
Период бесплатного доступа в российской версии NVIDIA GeForce NOW продлён до конца лета
ProActive
17:59
4 ядра все таки достаточно? Со времен народного 8400 помню говорили, что 6 ядер уже вот вот будет мало. Так то был 17 год. Но оказывается и в 20 году хватает 4 ядра. Во как...
Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
I9-master
17:59
Это было очевидно всем, кто хоть как-то разбирается в современных процессорах. Intel на голову выше АМД. Хотите не тратить деньги в пустую - покупайте Intel!
Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
Оксиминог
17:59
https://www.youtube.com/watch?v=vl37ZjYiBZg хахаха хохол хатова хатова
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
Оксиминог
17:58
Лол причем тут амдешники нищие они либо на 1600 либо берут в кредит 3900 и сидят на фулл хд и тыкве веге
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
TNT
17:58
Мне очень понравился пассаж "Порция слухов, которая окончательно развеяла миф" :)
Обновлённые процессоры AMD Ryzen смогут соперничать с Intel в играх за счёт высоких тактовых частот, но будут гораздо дороже текущих моделей
D3m0n
17:58
4850 была шикарная народная карта, знакомый ооочень долго на ней сидел, купил дёшево.
Мое мнение: самые неудачные видеокарты AMD
Василь Ландыш
17:57
хаха,тестеры ,спасибо поржал
Сверхбюджетный 4-ядерный Intel Core i3-10100 обходит 6-ядерный Ryzen 5 3600Х, уступив меньше 2% 12-ядерному Ryzen 9 3900Х в тесте от Тechpowerup
Оксиминог
17:57
совок не ты же выиграл.На уровне 7700к в твоих комунистических фантазиях,тебе амд совок напоминает?
Обновлённые процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в ассортименте одного из европейских магазинов — цены варьируются от 319 до 500 евро
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