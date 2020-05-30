Выясняем, что важнее для игр – много ядер или высокая тактовая частота – 4-ядерный Ryzen 3 3300Х против 6-ядерного Ryzen 5 3500Х в тесте от Сhiphell
Ещё недавно процессор AMD Ryzen 5 3500Х считался самым бюджетным чипом в линейке. Продажи у него были невелики, поскольку ценник изначально не благоприятствовал высокому интересу со стороны геймеров. Недавно в продажу поступил новый процессор – Ryzen 3 3300Х, который получил цену в 120 долларов и тактовую частоту в режиме буста до 4.5 ГГц. Это на 200 МГц больше, чем у Ryzen 5 3500Х. Между тем, новый бюджетник имеет всего 4 полноценных ядра с функцией многопоточности. С другой стороны – Ryzen 5 3500Х вооружён 6 физическими ядрами.
Сегодня мы приведём уже готовые результаты тестов. Главный вопрос, который интересовал тех, кто делал тестирование: что важнее для современных игр и приложений много ядер или повышенная тактовая частота. Кроме синтетики будет представлен замер температуры, средняя тактовая частота и игровые тесты.
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рекламаРезультаты довольно спорные. Где-то мы видим безоговорочное лидерство Ryzen 3 3300Х, в других задачах вперёд с большим отрывом вырывается Ryzen 5 3500Х. В играх наблюдается паритет. Однозначных выводов сделать не получилось. Там, где есть зависимость от тактовой частоты, 8 виртуальных ядер оказываются быстрее, чем полноценные 6. Если приложение настроено на многоядерность – Ryzen 5 3500Х может опережать своего соперника на 20 и выше процентов. Вероятно, самый логичный вывод, который можно сделать звучит следующим образом: покупать бюджетный процессор и ждать от него универсальности не стоит. С играми 4/8 ядер справляются отлично. О том, как скоро положение изменится мы сегодня уже писали.
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