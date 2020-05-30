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Ещё недавно процессор AMD Ryzen 5 3500Х считался самым бюджетным чипом в линейке. Продажи у него были невелики, поскольку ценник изначально не благоприятствовал высокому интересу со стороны геймеров. Недавно в продажу поступил новый процессор – Ryzen 3 3300Х, который получил цену в 120 долларов и тактовую частоту в режиме буста до 4.5 ГГц. Это на 200 МГц больше, чем у Ryzen 5 3500Х. Между тем, новый бюджетник имеет всего 4 полноценных ядра с функцией многопоточности. С другой стороны – Ryzen 5 3500Х вооружён 6 физическими ядрами.

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Сегодня мы приведём уже готовые результаты тестов. Главный вопрос, который интересовал тех, кто делал тестирование: что важнее для современных игр и приложений много ядер или повышенная тактовая частота. Кроме синтетики будет представлен замер температуры, средняя тактовая частота и игровые тесты.

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