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Если перейти в Steam, то становится очевидно, что почти 80% всех геймеров используют процессоры Intel. Многие задаются вопросом, что же есть у синих, чего нет у красных? На самом деле одним из решающих факторов выступает высокая тактовая частота и гораздо более эффективная одноядерная работа чипа. В последнем поколении процессоры Ryzen вплотную приблизились к Intel Core по показателям в одноядерных тестах, но всё ещё далеки по тактовым частотам, которые отстают на 300-500 МГц.

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Мало того, даже если принимать в расчёт тот факт, что разрыв в производительности за последний год сократился до минимума, последствия этого будут видны не ранее чем через несколько лет, когда всё больше пользователей будут пересаживаться на процессоры AMD. Пока же ситуация такова: большая часть игр, выпущенных в 2020 году, имеет оптимизацию исключительно под одно ядро.

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Популярный симулятор полёта

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Суть проблемы в том, что оптимизация кода под многоядерные процессоры – это дорогое удовольствие, которое требует много усилий и времени. У большинства небольших студий просто нет на это предприятие денег. Мало того, есть такой жанр, как стратегии и симуляторы, которые в подавляющем большинстве заточены под одно ядро.

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Между тем, даже в тех случаях, когда у разработчиков получается оптимизировать игру под несколько ядер, чаще всего получается так, что полностью загружено только одно ядро, а все остальные работают на минималках. Кстати, если вы уделите этому вопросу внимание, то узнаете, что популярная играполучила оптимизацию под многоядерные процессоры только в 2019 году, а до этого гигант с сотнями миллионов геймеров работал по описанному выше сценарию. Обратите внимание на то, сколько лет потребовалось программистам Wargaming на решение проблемы многоядерности. И запаситесь терпением. Ждут ли нас перемены в ближайшие несколько лет, большой вопрос. Пока прогресс движется благодаря крупным ААА-студиям, а вся надежда на игровые приставки следующего поколения.