Xiaomi Mi 9T подешевел на 90 долларов – самая низкая цена на самый красивый безрамочник с начала года
Xiaomi Mi 9T уже более полугода остаётся одним из самых популярных смартфонов китайской компании. Всё дело в необычном дизайне. Mi 9T – первый массовый телефон в мире, который получил полностью безрамочный дизайн и выезжающую камеру, ставшую главной фишкой данной модели.
Даже сейчас все флагманы имеют вырез, в котором и размещается камера. У кого-то – это капля, другие используют один или два отверстия в левом или правом верхнем углу. И только Mi 9T получил действительно революционный дизайн. К слову, следующая версия – Redmi K30 не получила выезжающей камеры. Вместо этого всем любителям новых технологий предлагается тратиться на дорогую версию Redmi K30 Pro, которая в 3 раза дороже Mi 9T. Но, достаточно о дизайне, давайте изучим, что ещё может предложить самый привлекательный смартфон 2019 года.
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- Камеры: одной из изюминок данного смартфона является тройной блок камер во главе с 48-Мп сенсором. Камера вооружена продвинутым ИИ, который способен делать быстрые и качественные снимки в автоматическом режиме. Аппарат неплохо справляется с видео. Фронтальная камера на 20 Мп.
- Дисплей: большой яркий 6.39 дюймовый созданный по технологии AMOLED от Samsung. Экран действительно впечатляет, к нему быстро привыкаешь, особенно радует функция Always on display.
- Процессор: 8 ядерная платформа Qualcomm Snapdragon 730, которая обеспечивает отличное быстродействие в любых задачах.
- Аккумулятор: 4000 мАч с функцией быстрой зарядки.
рекламаДанная модель имеет 6 Гб ОЗУ и накопитель на 65 Гб, что даже больше, чем вы сможете задействовать в играх и десятках запущенных приложениях. Сейчас стоимость новенького Xiaomi Mi 9T на Aliexpress опустилась до 264 долларов, потеряв 90 долларов с последней распродажи. Продавец надёжный и имеет 100% уровень доверия. Ссылка на смартфон здесь.
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