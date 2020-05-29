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Xiaomi Mi 9T уже более полугода остаётся одним из самых популярных смартфонов китайской компании. Всё дело в необычном дизайне. Mi 9T – первый массовый телефон в мире, который получил полностью безрамочный дизайн и выезжающую камеру, ставшую главной фишкой данной модели.

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Даже сейчас все флагманы имеют вырез, в котором и размещается камера. У кого-то – это капля, другие используют один или два отверстия в левом или правом верхнем углу. И только Mi 9T получил действительно революционный дизайн. К слову, следующая версия – Redmi K30 не получила выезжающей камеры. Вместо этого всем любителям новых технологий предлагается тратиться на дорогую версию Redmi K30 Pro, которая в 3 раза дороже Mi 9T. Но, достаточно о дизайне, давайте изучим, что ещё может предложить самый привлекательный смартфон 2019 года.

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Камеры : одной из изюминок данного смартфона является тройной блок камер во главе с 48-Мп сенсором. Камера вооружена продвинутым ИИ, который способен делать быстрые и качественные снимки в автоматическом режиме. Аппарат неплохо справляется с видео. Фронтальная камера на 20 Мп.

: одной из изюминок данного смартфона является тройной блок камер во главе с 48-Мп сенсором. Камера вооружена продвинутым ИИ, который способен делать быстрые и качественные снимки в автоматическом режиме. Аппарат неплохо справляется с видео. Фронтальная камера на 20 Мп. Дисплей : большой яркий 6.39 дюймовый созданный по технологии AMOLED от Samsung. Экран действительно впечатляет, к нему быстро привыкаешь, особенно радует функция Always on display.

: большой яркий 6.39 дюймовый созданный по технологии AMOLED от Samsung. Экран действительно впечатляет, к нему быстро привыкаешь, особенно радует функция Always on display. Процессор : 8 ядерная платформа Qualcomm Snapdragon 730, которая обеспечивает отличное быстродействие в любых задачах.

: 8 ядерная платформа Qualcomm Snapdragon 730, которая обеспечивает отличное быстродействие в любых задачах. Аккумулятор: 4000 мАч с функцией быстрой зарядки.

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