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Xiaomi Mi 9T подешевел на 90 долларов – самая низкая цена на самый красивый безрамочник с начала года

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Xiaomi Mi 9T уже более полугода остаётся одним из самых популярных смартфонов китайской компании. Всё дело в необычном дизайне. Mi 9T – первый массовый телефон в мире, который получил полностью безрамочный дизайн и выезжающую камеру, ставшую главной фишкой данной модели. 

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Даже сейчас все флагманы имеют вырез, в котором и размещается камера. У кого-то – это капля, другие используют один или два отверстия в левом или правом верхнем углу.  И только Mi 9T получил действительно революционный дизайн. К слову, следующая версия – Redmi K30 не получила выезжающей камеры. Вместо этого всем любителям новых технологий предлагается тратиться на дорогую версию Redmi K30 Pro, которая в 3 раза дороже Mi 9T. Но, достаточно о дизайне, давайте изучим, что ещё может предложить самый привлекательный смартфон 2019 года.

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  • Камеры: одной из изюминок данного смартфона является тройной блок камер во главе с 48-Мп сенсором. Камера вооружена продвинутым ИИ, который способен делать быстрые и качественные снимки в автоматическом режиме. Аппарат неплохо справляется с видео. Фронтальная камера на 20 Мп.
  • Дисплей: большой яркий 6.39 дюймовый созданный по технологии AMOLED от Samsung. Экран действительно впечатляет, к нему быстро привыкаешь, особенно радует функция Always on display.
  • Процессор: 8 ядерная платформа Qualcomm Snapdragon 730, которая обеспечивает отличное быстродействие в любых задачах.
  • Аккумулятор: 4000 мАч с функцией быстрой зарядки.

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Данная модель имеет 6 Гб ОЗУ и накопитель на 65 Гб, что даже больше, чем вы сможете задействовать в играх и десятках запущенных приложениях. Сейчас стоимость новенького Xiaomi Mi 9T на Aliexpress опустилась до 264 долларов, потеряв 90 долларов с последней распродажи. Продавец надёжный и имеет 100% уровень доверия. Ссылка на смартфон здесь

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A_K_
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У меня был первый на 20мб, производства Ростов на дону. Стоял на самодельном ПК на процессоре 8086-8 МГц (Поиск-2). Проработал больше года. Потом на что-то поменял, уже не помню.
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DiLouk
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smaximaa
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Такие как ты кукарекали, что поддержки зен 3 на платах ниже х570 чипсета не будет, а в итоге что? Вы в очередной раз обосрались)
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callofwild
23:07
А я думал резидент эвил...и фоллаут на подходе судя по всему, а до киберпанка мы не доживем
Cyberpunk 2077 находится на финальной стадии разработки, а в июне, похоже, покажут новый геймплей
Юра Репченко
23:06
200 мб в том числе видел в мёртвом состоянии. У себя же было 6Гб-20Гб-120Гб-320Гб-1Тб. На 1 Тб так и остановился.
Флагманский 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X ощутимо потерял в цене — процессор стал дешевле на $540
USTINOV
23:06
Просто у тебя крыльчатка в кулере заклинила, а ты и не знал. В таких случаях бывает и выше 😆
Вместо припоя в процессорах Intel Core i5-10400 обнаружилась обычная термопаста – инструкция с кодами «правильных» чипов
callofwild
23:05
Лучше с кинематографом экономически сравни, сколько вкладывается в съемки, чтобы ты сходил, оплатив билет в кино за копейки, и решил, что из себя представляет фильм, и будешь ли ты пересматривать.
Cyberpunk 2077 находится на финальной стадии разработки, а в июне, похоже, покажут новый геймплей
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