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Иногда, скачивая тот или иной файл, вы вдруг обнаруживаете, что он несёт множество неприятных сюрпризов. Чаще всего на компьютер устанавливается множество бесполезных программ, которые портят вам жизнь, показывая рекламу, меняя стартовую страницу поиска и навязывая те или иные сервисы. Однако, случается и так, когда вам прилетает вирус или даже опасный майнер, которые превращает ваш компьютер в печатную машинку или шифрует все файлы, требуя денег за доступ к ним. Microsoft сообщает, что программистам компании удалось решить все вышеперечисленные проблемы одним махом.

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Новый функционал будет добавлен к старому доброму Защитнику Windows. Теперь он не допустит установки дополнительного ПО на ваш компьютер. Никаких непонятных плагинов, расширений и тому подобных паразитов больше не будет. Прежде чем новая функция станет активной, нужно проделать несколько простых действий:

Перейти в «Настройки» – выбрать «Обновление и безопасность» – «Безопасность Windows» – «Управление приложениями и браузером».

Открыть настройки защиты на основе репутации и включить функцию «Потенциально нежелательной блокировки приложений», где выбрать вкладки: «Блокировать приложения», а также «Блокировать загрузки».

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Стоит отметить, что прямо сейчас Защитник Windows не обладает необходимыми полномочиями. Нужно дождаться выхода обновления Windows 10 за номером 2004, где она и будет активна. Также можно будет включить автоудаление или ручной контроль, когда программу будет спрашивать у вас разрешения на блокировку.