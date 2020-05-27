Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В июле ожидается выход обновлённой линейки процессоров AMD Ryzen Matisse Refresh, которая будет представлена тремя вариантами: Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT. Вчера мы уже видели первые тесты, которые подтвердили, что нас ждёт отличная игровая линейка, которая будет способна составить достойную конкуренцию процессорам Intel Core 10-го поколения. Сегодня появилась первая информация о рекомендованных европейских ценах.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Прежде чем делать какие-либо выводы, давайте изучим стоимость новой линейки Matisse Refresh; все цены указаны с НДС:

12-ядерный Ryzen 9 3900XT – 544,90 евро

8-ядерный Ryzen 7 3800XT – 435 евро

6-ядерный Ryzen 5 3600XT – 217 евро

реклама

С тактовыми частотами обновлённых процессоров вы можете познакомиться на изображении выше. Прямо сейчас Ryzen 9 3900XT в европейских магазинах можно купить за 450 евро. Стоит ли прирост в 200 МГц дополнительных 100 евро, каждый будет решать сам. Пока цены на два старших процессора откровенно не радуют и только Ryzen 5 3600XT выглядит неплохой покупкой. Вероятно, с выходом новой линейки Ryzen 4000-й серии стоимость Matisse Refresh опустится, но отличный момент и высокие продажи могут быть упущены безвозвратно.