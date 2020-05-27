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Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро

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В июле ожидается выход обновлённой линейки процессоров AMD Ryzen Matisse Refresh, которая будет представлена тремя вариантами: Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT. Вчера мы уже видели первые тесты, которые подтвердили, что нас ждёт отличная игровая линейка, которая будет способна составить достойную конкуренцию процессорам Intel Core 10-го поколения. Сегодня появилась первая информация о рекомендованных европейских ценах.

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Прежде чем делать какие-либо выводы, давайте изучим стоимость новой линейки Matisse Refresh; все цены указаны с НДС:

  • 12-ядерный Ryzen 9 3900XT – 544,90 евро
  • 8-ядерный Ryzen 7 3800XT – 435 евро
  • 6-ядерный Ryzen 5 3600XT – 217 евро

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С тактовыми частотами обновлённых процессоров вы можете познакомиться на изображении выше. Прямо сейчас Ryzen 9 3900XT в европейских магазинах можно купить за 450 евро. Стоит ли прирост в 200 МГц дополнительных 100 евро, каждый будет решать сам. Пока цены на два старших процессора откровенно не радуют и только Ryzen 5 3600XT выглядит неплохой покупкой. Вероятно, с выходом новой линейки Ryzen 4000-й серии стоимость Matisse Refresh опустится, но отличный момент и высокие продажи могут быть упущены безвозвратно.

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Сейчас обсуждают

N1ghtwish
18:01
З..лот, на 3dnews уже опровергли эти картинки, не будет 4.8Ггц у 3900x https://3dnews.ru/1011966
Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
eightylvl
17:58
Вот до чего доводит импотенция конкурента... AMD начинает наглеть.
Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
Slow Mo
17:58
плагиат ,а говорили интелобои умные
Обновлённый AMD Ryzen 9 3900XT в дуэте с DDR4-3732 оказался чуть позади Intel Core i9-10900K в бенчмарке 3DMark Fire Strike
sumrack
17:57
с 5 нм в 5000 на 6 нм в 6000 отличный прогресс!
Процессоры AMD Ryzen 6000 могут стать первыми в мире решениями на 6-нм техпроцессе
Янчик Петрова
17:57
пишите яснее - Intel Core i9-10900K ничего не смог))))
Intel Core i9-10900K на частоте 7 ГГц не смог превзойти Ryzen 9 3950X в Cinebench R15
Y0!
17:56
"ведь даже 21 TFLOPS достаточно для самых современных игр в разрешении 4К" Хотя бы 75 минимальных fps будет на ультрах? И для чего выпускают все эти 144-240 Hz мониторы 4K, если ни одна видеокарта (ни...
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надо ГТА 5 переводить в VR
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sumrack
17:55
этот кипятильник купит только самый отбитый краснозадый тыквожоп!
Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
N1ghtwish
17:54
Видимо, дураков, которые напокупали 3800x\3900X на старте не так много оказалось, по-этому решили сначала лохам впарить кучу нахрен не нужных ядер для синегобенча, а потом уже и нормальным людям актуа...
Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
Алексей
17:54
да не ужели? ты завистливая старикашка завидуешь как дышишь))) твой удел ряженка за пятерку с авитки лолка))) и на ту занял)))
Обновлённый AMD Ryzen 9 3900XT в дуэте с DDR4-3732 оказался чуть позади Intel Core i9-10900K в бенчмарке 3DMark Fire Strike
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