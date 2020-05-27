Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
В июле ожидается выход обновлённой линейки процессоров AMD Ryzen Matisse Refresh, которая будет представлена тремя вариантами: Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT. Вчера мы уже видели первые тесты, которые подтвердили, что нас ждёт отличная игровая линейка, которая будет способна составить достойную конкуренцию процессорам Intel Core 10-го поколения. Сегодня появилась первая информация о рекомендованных европейских ценах.
Прежде чем делать какие-либо выводы, давайте изучим стоимость новой линейки Matisse Refresh; все цены указаны с НДС:
- 12-ядерный Ryzen 9 3900XT – 544,90 евро
- 8-ядерный Ryzen 7 3800XT – 435 евро
- 6-ядерный Ryzen 5 3600XT – 217 евро
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С тактовыми частотами обновлённых процессоров вы можете познакомиться на изображении выше. Прямо сейчас Ryzen 9 3900XT в европейских магазинах можно купить за 450 евро. Стоит ли прирост в 200 МГц дополнительных 100 евро, каждый будет решать сам. Пока цены на два старших процессора откровенно не радуют и только Ryzen 5 3600XT выглядит неплохой покупкой. Вероятно, с выходом новой линейки Ryzen 4000-й серии стоимость Matisse Refresh опустится, но отличный момент и высокие продажи могут быть упущены безвозвратно.
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