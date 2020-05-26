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Первые тесты нового 12-ядерного AMD Ryzen 9 3900XT подтвердили его превосходство над 10-ядерным Intel Core i9-10900K

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На прошлой неделе AMD сообщила, что планирует выпустить обновлённую серию популярных процессоров текущего поколения (Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT). Заявление было сделано сразу же после анонса линейки Intel Core 10-го поколения. Позднее стало известно, что две модели получат прирост +200 МГц, а одна +300 МГц, что должно позитивно сказаться на них производительности. Сегодня всплыли первые тесты, которые показывают невероятные возможности обновлённого 12-ядерного Ryzen 9 3900XT.

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Ниже представлен скриншот тестирования нескольких процессоров в популярном бенчмарке Cinebench R20. В данном случае перед нами одноядерная редакции, которая всегда была прерогативой чипов от Intel. Как видите, сейчас Cinebench R20 возглавляет новый 10-ядерный Core i9-10900K, который способен похвастать разгоном до 5.3 ГГц. Что же, уже скоро всё может круто измениться. 

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Ryzen 9 3900XT становится на первое место с небольшим отрывом, а Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT идут вровень с 16-ядерным Ryzen 9 3950X. Что любопытно, благодаря бусту в 200 МГц, Ryzen 9 3900XT получил +20 баллов в тесте, где даже 5 баллов даются путём невероятных усилий и часто достигаются сменой нескольких поколений. Что же, похоже на то, что Intel больше не король одноядерных тестов. А ведь впереди ещё более продвинутая линейка Ryzen 4000-й серии, которой прочат прирост IPС на 20%. 

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Ignat Ivasenko
16:01
насколько же нужно быть жалким, чтобы дефить корпорацию которая просто перестала являться лучшей
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Andre7k
16:00
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Для 1700х и 4.0 хороший результат. При чем это тут? Не зря же пишут рефреш
Тест производительности AMD "Matisse Refresh": Ryzen 9 3900XT быстрее Core i9-10900K, Ryzen 5 3600XT превосходит Intel Core i9-10900 и Core i7-10700K
abdulla
15:59
увеличение одноядерной производительности на 4% за счёт прироста частоты на 4,35%. В играх такое даст ровно 3% без упора в карту. Если помимо этого нет никаких оптимизонов, то Рефреш зен2 - полный заш...
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15:58
Андре, а ты не задумывался почему лизон сразу не выпустила 3600хт?
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