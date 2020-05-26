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На прошлой неделе AMD сообщила, что планирует выпустить обновлённую серию популярных процессоров текущего поколения (Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT). Заявление было сделано сразу же после анонса линейки Intel Core 10-го поколения. Позднее стало известно, что две модели получат прирост +200 МГц, а одна +300 МГц, что должно позитивно сказаться на них производительности. Сегодня всплыли первые тесты, которые показывают невероятные возможности обновлённого 12-ядерного Ryzen 9 3900XT.

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Ниже представлен скриншот тестирования нескольких процессоров в популярном бенчмарке Cinebench R20. В данном случае перед нами одноядерная редакции, которая всегда была прерогативой чипов от Intel. Как видите, сейчас Cinebench R20 возглавляет новый 10-ядерный Core i9-10900K, который способен похвастать разгоном до 5.3 ГГц. Что же, уже скоро всё может круто измениться.

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Ryzen 9 3900XT становится на первое место с небольшим отрывом, а Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT идут вровень с 16-ядерным Ryzen 9 3950X. Что любопытно, благодаря бусту в 200 МГц, Ryzen 9 3900XT получил +20 баллов в тесте, где даже 5 баллов даются путём невероятных усилий и часто достигаются сменой нескольких поколений. Что же, похоже на то, что Intel больше не король одноядерных тестов. А ведь впереди ещё более продвинутая линейка Ryzen 4000-й серии, которой прочат прирост IPС на 20%.