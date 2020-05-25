Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Какими бы быстрыми ни были процессоры AMD Ryzen в рабочих задачах и синтетических тестах, в играх они всё ещё отстают от своих конкурентов из синего лагеря. В последние годы отставание между ними сократилось до минимума и составляет 10-15 fps. Именно на геймерских возможностях сделан упор при продаже новых процессоров Intel Core 10-го поколения. Несколько процессоров получило тактовую частоту выше 5 ГГц, что позволило ещё дальше оторваться от красных чипов.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже

Ранее стало известно о скором выходе трёх процессоров AMD Ryzen, которым планируется поднять тактовые частоты. Так называемые Matisse Refresh XT представлены следующими моделями: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Что любопытно, было принято решение оставить количество ядер и все остальных характеристики без изменений, увеличив только тактовую частоту. Ниже можно ознакомиться с таблицей, в которой наглядно демонстрируется прирост тактовых частот в новых процессорах.

реклама

AMD не поясняет, за счёт чего будут произведены подобные манипуляции, а так же как это повлияет на TDP новых процессоров. Удастся ли удержать эту характеристику в рамках рекомендованных, или же в комплекте будет находиться более мощный кулер. Пока на все эти вопросы ответа нет. Тем не менее, тактовая частота поднимется на 200-300 МГц, что должно позитивно сказаться на геймерских способностях новых чипов.