Бюджетный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3600XT получит разгон до 4.7 ГГц, что позволит ему обойти более дорогие процессоры Intel Core i5
Какими бы быстрыми ни были процессоры AMD Ryzen в рабочих задачах и синтетических тестах, в играх они всё ещё отстают от своих конкурентов из синего лагеря. В последние годы отставание между ними сократилось до минимума и составляет 10-15 fps. Именно на геймерских возможностях сделан упор при продаже новых процессоров Intel Core 10-го поколения. Несколько процессоров получило тактовую частоту выше 5 ГГц, что позволило ещё дальше оторваться от красных чипов.
Ранее стало известно о скором выходе трёх процессоров AMD Ryzen, которым планируется поднять тактовые частоты. Так называемые Matisse Refresh XT представлены следующими моделями: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Что любопытно, было принято решение оставить количество ядер и все остальных характеристики без изменений, увеличив только тактовую частоту. Ниже можно ознакомиться с таблицей, в которой наглядно демонстрируется прирост тактовых частот в новых процессорах.
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AMD не поясняет, за счёт чего будут произведены подобные манипуляции, а так же как это повлияет на TDP новых процессоров. Удастся ли удержать эту характеристику в рамках рекомендованных, или же в комплекте будет находиться более мощный кулер. Пока на все эти вопросы ответа нет. Тем не менее, тактовая частота поднимется на 200-300 МГц, что должно позитивно сказаться на геймерских способностях новых чипов.
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