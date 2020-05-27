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Лучшая видеокарта 2012 года против актуальных игр 2020 года – эксперты Gecid раскрывают потенциал GeForce GTX 660

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Если внимательно изучить статистику Steam, то можно сделать простые выводы: почти 90% всех геймеров предпочитают видеокарты стоимостью до 300 долларов. Большая часть, конечно, экономит и покупает что-то за 150-250, но здесь всё меняется от страны к стране, а мы говорим о глобальной статистике. Точно о такой же тенденции вещают и продавцы. Именно этим объясняется тот факт, что производительная GeForce RTX 2060 до сих пор не может выбиться в лидеры. Она слишком дорогая. К счастью, так было не всегда. Например, в 2012 году лидером продаж стала GeForce GTX 660, стоимость которой начиналась с 240 долларов. Более дорогая версия GTX 660 Ti получила меньшее распространение, поскольку продавалась дороже 300 долларов. 

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На дворе середина 2020 года, анонса видеокарт нового поколения всё ещё нет, а многие геймеры продолжают сидеть на устаревших моделях, которые с трудом справляются с онлайн-играми на минималках. Именно сейчас самое время изучить потенциал строй доброй GeForce GTX 660. Этим и займутся эксперты сайта Gecid. Только новые и актуальные игры. 

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Что же, если вас устраивают 45-50 fps, то данная видеокарта может показаться вам вполне неплохой. Здесь важно отметить, что во всех проектах наблюдаются неприятные просадки и лёгкие фризы. Если подходить к вопросу серьёзно, то GeForce GTX 660 отлично подходит для популярных онлайн-игр, но совсем не подходит для одиночных проектов. Процесс будет вызывать у вас страшные мучения, которые заставят вас снизить разрешение экрана до 720р, а графику до минимума. Игра не должна доставлять разочарование. GeForce GTX 660 не может считаться актуальной в 2020 году, как бы она не была вам дорога. 


P.S. Добавим, что процессор был подобран не совсем в соответствии с 2012 годом – Intel Core i5-9600KF. Видимо у ребят ничего слабее не нашлось. 

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