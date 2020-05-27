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Некоторые студии способны создавать гигантские игровые миры за один-два года. Ярким примером может служить серия Assassin's Creed, которая выходит с завидной стабильностью, не теряя популярности среди поклонников. А есть и такие, кто работает над игрой годами. Мы не будет вспоминать долгострои типа Duke Nukem Forever, которые создавались 15 лет. Сегодня речь пойдёт о Rockstar, которая потратила на свой прошлый проект – Red Dead Redemption 2 долгих 8 лет. Результат не заставил себя ждать. Игра получилась действительно эпичной и принесла огромные доходы.

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Слухи о начале разработки Grand Theft Auto 6 начали курсировать ещё в 2018 году, сразу же после выхода Red Dead Redemption 2. Тем не менее точной информации до сих пор нет. Или не было. Сегодня появились сведения, которые позволяют с высокой точностью говорить, что новая GTA 6 выйдет очень и очень нескоро.

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Такие компании как Take-Two Interactive заранее планируют свой бюджет. Маркетинговый отдел закупает рекламные площадки, а огромные суммы выделяются за несколько лет до окончания разработки. При этом есть и стандартные расходы на рекламу. Именно расхождения в этих данных часто позволяют за несколько лет предугадать точную дату выхода игры. Именно так случилось с Red Dead Redemption 2, такая же история ждёт GTA 6.

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Стандартный рекламный бюджет Rockstar Take-Two Interactive составляет 30-40 миллионов в год. Данные красноречиво представлены таблице. Судя по всему, в 2023 году должно случится что-то экстраординарное, что потребует дополнительных затрат на рекламу. Такая же ситуация будет и в 2024 году. Эксперты прямо указывают, что 2023 год и будет временем выхода новой GTA 6. Ждать осталось очень долго. Но выбора у нас всё равно нет.