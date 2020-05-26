Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Интересные графические модификации для игры Ведьмак 3 появляются с завидной частотой. Однако многие из них решают только одну или несколько проблем. К примеру, это могут быть доспехи гвардейцев или правильная анимация НПС. Бывает и так, что вместо Геральта нам предлагают поиграть за Цири, добавив её уникальный стиль ведения боя. Между тем, для получения действительно впечатляющего результата необходимо объединить несколько модификаций. Именно так и сделали авторы видео, которое вы можете посмотреть в нашем сегодняшнем материале.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Перед вами The Witcher 3 Phoenix Lighting Mod. В данном случае его последняя версия – Phoenix Lighting Mod 7.0 Ultimate была разбавлена обновлённым пакетом шейдеров RayTraced Global Illumination. Как отмечают уже просмотревшие видео комментаторы, на данном этапе команде энтузиастов есть куда двигаться. Велен требует основательной доработки, а вот большинство других игровых зон может похвастать трассировкой лучей в полном объёме. Внимательно изучите Туссент.

реклама

Что любопытно, авторы проекта не собираются останавливаться на достигнутом. Они твёрдо заявляют, что планируют превратить игру Ведьмак 3 в настоящий Next Gen. Когда будут решены текущие проблемы, а также, когда новая версия будет выложена для всеобщего скачивания, пока неясно. Авторы не дают точных сведений по этому вопросу, но обещают сделать всё как можно быстрее.