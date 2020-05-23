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2019 год прошёл под флагом больших экранов, мощных процессоров и продвинутых камер. Производители пытались превзойти друг друга, выпуская модули на 48 и 64 Мп. Однако, все они были значительно слабее, установленной в HUAWEI P30 камеры. 40-Мп объектив с диафрагмой f/1.8 может похвастать оптической стабилизацией и умением работать даже в условиях недостаточной освещённости. Сейчас в продаже есть более продвинутая версия – HUAWEI P40. Вот только цены на неё пока слишком высоки, чего не скажешь об упавшем в цене HUAWEI P30.

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Прямо сейчас официальный магазин HUAWEI в России реализует данную модель со скидкой в 8 000 рублей. Кроме того, в подарок дают монопод, который стоит 2550 рублей. В итоге, вам фактически дарят 10 000 рублей. Новая цена – 32 000 рублей. Давайте кратко пройдёмся по характеристикам данного смартфона:

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Процессор : Huawei Kirin 980 – один из наиболее производительных чипов 2019 года

: Huawei Kirin 980 – один из наиболее производительных чипов 2019 года Дисплей : 6.1 дюйма, выполненный по технологии AMOLED

: 6.1 дюйма, выполненный по технологии AMOLED Память : ОЗУ – 6 Гб, ПЗУ – 128 Гб, что даже больше, чем нужно самым требовательным играм, не говоря о хранении фото и видео

: ОЗУ – 6 Гб, ПЗУ – 128 Гб, что даже больше, чем нужно самым требовательным играм, не говоря о хранении фото и видео Камеры: основной модуль – тройная камера Leica: 40 Мп (f/1.8) + 16 Мп (f/2.2) + 8 Мп (f/2.4); фронтальная на 32 Мп (f/2.0)

Дополнительно отметим, что смартфон поддерживает быструю зарядку SuperCharge, имеет все необходимые беспроводные интерфейсы, NFC, а также степень защиты IP53 (от брызг и влаги).