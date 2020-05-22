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NVIDIA является лидером в производстве высокотехнологических графических адаптеров, способных решать самые разнообразные задачи. Новая графическая система GA100 на архитектуре Ampere бьёт рекорды скорости, демонстрируя невероятные показатели в облачных вычислениях и машинном обучении. Одним из любопытных технологических новинок NVIDIA стал продвинутый ИИ GameGAN. По задумке компании он должен создавать компьютерные игры на основе методики самообучения.

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ИИ «скармливают» огромные массивы данных в формате видео. GameGAN анализирует увиденное и пытается создать нечто похожее. Чтобы не ударить в грязь лицом, а заодно показать возможности нейросети, было принято решение остановиться на старой игре Pac-Man, которой исполнилось 40 лет. На всю работу ушло 4 полных дня.

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Сообщается, что GameGAN учился на основе 50 000 игр, сгенерированных другим ИИ, который в режиме реального времени играл в данную игру. Кроме информации о кнопках, которые нужно нажимать, для совершения действия нойросеть не получила больше никаких данных. Программисты NVIDIA сообщают, что самым сложным для GameGAN было верно понять и воссоздать правила игры. Что любопытно, на первых этапах у ИИ не очень хорошо получалось играть в созданную игру и он, чтобы не умирать, начал жульничать. Так, когда призрак подлетал к Pac-Man`у, урон не проходил, и призрак пролетал сквозь главного героя игры.

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Чуть позднее удалось устранить все недоработки, в результате получилась полнофункциональная игра. Представители NVIDIA заявляют, что это только первый шаг. Создавать игры без знаний программирования – это огромный прорыв. В будущем GameGAN научится делать более сложные игры, а также моделировать новые игровые миры, на основе прошлого опыта, полученного в ходе анализа всех доступных ему проектов.