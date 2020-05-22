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Каждое лето в Steam проходит большая распродажа. В прошлом году кроме огромных скидок на самые популярные и не очень игры работала система Grand Prix, которая позволяла получать баллы за покупку игр и командную работу, а также за выполнение некоторых задач в уже купленных играх. Геймерам акция понравилась, и многие уже ожидают продолжения. Единственное, что вызвало сложности – это запутанные правила, которые покорились не всем любителям лёгких денег. Как выяснилось, на этот раз Steam обойдётся без хитросплетений и сложных правил.

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До летней распродажи ещё далеко, но утечка с точными датами уже здесь. Всё обошлось без сюрпризов, время начало тоже, что и в 2019 году – с 25 июня по 9 июля. Сообщается, что в настоящий момент идёт подготовительная работа и общение с разработчиками, которые согласятся участвовать в акции с целью снизить цену на как можно большее количество игр. Сообщается, что на этот раз в распродаже примет участие рекордное количество проектов по очень приятным ценам. Подробности держатся в тайне.

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Стоит отметить, что нет ничего удивительного в стремлении Steam получить как можно большее количество раздач со скидками в летней распродаже. Epic Games Store наступает со всех сторон. Не сидят сложа руки и другие разработчики игр. Что бы хоть как-то привлечь геймеров прямо сейчас стартовало событие Весенняя уборка, где за выполнение несложных заданий игроки получат немного ХР и значок. Единственное условие – игр в вашей библиотеке должно быть много. Видимо, со временем Steam всё чаще будет делать упор на подобные мероприятия, поощряя постоянных покупателей акционными предложениями и акциями.