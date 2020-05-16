Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После того как стало известно о возвращении Intel на рынок дискретных видеокарт, мы видели множество утечек о первой видеокарте семейства Хе – DG1. Утечки сообщали как о мощной геймерской карте, так и о бюджетном варианте для начального уровня. Как стало известно, эта видеокарта не предназначена для настольного сегмента и никогда не поступит на прилавки магазинов.

реклама

Совсем недавно в Национальной Аргонской лаборатории прошла презентация суперкомпьютера Aurora построенного на базе высокопроизводительных ускорителей Intel Xe. Именно на основе одного из слайдов и были сделаны подобные выводы. На самом деле DG1 будет работать исключительно на ноутбуках. Модели, которые всплывали в интернете, предназначались иключительно разработчикам ПО, которые должны были оптимизировать свои программы перед выходом на рынок новой графической архитектуры. Назвать её дискретной можно лишь в том случае, если вы считаете дискретной видеокарту NVIDIA MХ 250, которая также выпускается исключительно для ноутбуков.

реклама

Таким образом становится ясно, по кому в первую очередь решила ударить Intel. Больше информации о видеокарте раскрыла база данных SiSoftware, где сказано, что она получит 768 потоковых процессоров и 3 Гб памяти. Между тем известно, что в 2020 году Intel планирует выпустить дискретную видеокарту. И здесь есть два варианта:

реклама