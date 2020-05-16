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Intel не планирует выпуск дискретной видеокарты Хе-DG1 ни в 2020 ни в 2021 году – выяснилось, что на самом деле готовит полупроводниковый гигант

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После того как стало известно о возвращении Intel на рынок дискретных видеокарт, мы видели множество утечек о первой видеокарте семейства Хе – DG1. Утечки сообщали как о мощной геймерской карте, так и о бюджетном варианте для начального уровня. Как стало известно, эта видеокарта не предназначена для настольного сегмента и никогда не поступит на прилавки магазинов.

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Совсем недавно в Национальной Аргонской лаборатории прошла презентация суперкомпьютера Aurora построенного на базе высокопроизводительных ускорителей Intel Xe. Именно на основе одного из слайдов и были сделаны подобные выводы. На самом деле DG1 будет работать исключительно на ноутбуках. Модели, которые всплывали в интернете, предназначались иключительно разработчикам ПО, которые должны были оптимизировать свои программы перед выходом на рынок новой графической архитектуры. Назвать её дискретной можно лишь в том случае, если вы считаете дискретной видеокарту NVIDIA MХ 250, которая также выпускается исключительно для ноутбуков. 

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Таким образом становится ясно, по кому в первую очередь решила ударить Intel. Больше информации о видеокарте раскрыла база данных SiSoftware, где сказано, что она получит 768 потоковых процессоров и 3 Гб памяти. Между тем известно, что в 2020 году Intel планирует выпустить дискретную видеокарту. И здесь есть два варианта:

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  • Компания пересмотрит свои планы, сдвинув её выход на более поздние сроки
  • Нас ждёт совершенно другая видеокарта, возможно, более производительная. Но эта информация курсирует только на уровне слухов. 
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Intel не планирует выпуск дискретной видеокарты Хе-DG1 ни в 2020 ни в 2021 году – выяснилось, что на самом деле готовит полупроводниковый гигант
LoL
01:09
Если провести родословную скайлейка настолько далеко, то есть в этом доля правды)
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