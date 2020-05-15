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Процессоры Intel Core 11-го поколения окажутся ещё горячее, чем 10-ядерный Core i9-10900K – Core i9-11900K – 251 TDP и высокие тактовые частоты

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Недавно мы сообщали, что процессоры Intel Core 10-го поколения будут чрезвычайно горячими. Так, наиболее производительному Core i9-10900K потребуется система жидкостного охлаждения, без которой он не способен достичь заявленных тактовых частот во время авторазгона. Как сообщают источники, следующее поколение настольных процессоров Rocket Lake-S будут ещё горячее.

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Несколько лет назад 11-е поколения процессоров Rocket Lake должно было получить новую архитектуру Willow Cove и 10-нм техпроцесс. Со временем планы поменялись. Освоить новый техпроцесс оказалось не так просто. В результате было принято решение втиснуть теплопакет 10-нм чипов в рамки 14-нм техпроцесса. Так, TDP нового флагмана (предположительно Core i9-11900K) составит 95 Вт В штатном режиме и 251 Вт при нагрузке на все ядра. Что любопытно, 11-е поколение Intel получит всего 8 ядер, а потребление у него будет даже выше, чем у 10-ядерного Comet Lake-S.

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Технические характеристики данного чипа не раскрываются. Ясно, что таким горячим он будет неспроста. Судя по всему, Intel снова подымет тактовую частоту до новых рекордов. Также сообщается, что менее производительные Core i7/i5 обойдутся 191 Вт TDP. 

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nepranov
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McArcher
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StonedAstronaut
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nepranov
20:45
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