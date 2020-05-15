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Один из лучших смартфонов 2019 года – без сомнения Xiaomi Mi 9T. Он сочетает в себе неплохой процессор, позволяющий справляться с любыми задачами, мощную 48 Мп камеру с ИИ, которая способна выдавать сочные качественные снимки и много памяти. Изюминкой данного телефона стала выдвижная камера, которая позволила отказаться от неэстетичных вырезов, чёлок, капель и других ухищрений.

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За время своего выхода Xiaomi Mi 9T нашёл множество поклонников по всему миру. Цена в Китае уже давно приятно удивляет, заставляя многих поглядывать с завистью на иностранные цифровые платформы. Сегодня мы можем сообщить, что скидки добрались и до России. Что любопытно, в цене упала именно флагманская модель 6/128 Гб, которая ранее стоила на 6 000 дороже. Сейчас её стоимость составляет 22 990 рублей, что является самым низким предложением за долгое время.

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Стоит отметить, что, кроме вышеперечисленных достоинств, смартфон обладает подэкранным сканером отпечатков пальцев, что очень удобно. Кроме того, он оснащён аккумулятором на 4 000 мАч с функцией быстрой зарядки. Любителям играть в мобильные шутеры придётся по вкусу технология, Game Turbo 2.0, которая ускоряет игры, делая картинку плавной. Ссылка на смартфон.