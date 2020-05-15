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В России цена на Xiaomi Mi 9T упала на 6 000 рублей – самый красивый смартфон 2019 года

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Один из лучших смартфонов 2019 года – без сомнения Xiaomi Mi 9T. Он сочетает в себе неплохой процессор, позволяющий справляться с любыми задачами, мощную 48 Мп камеру с ИИ, которая способна выдавать сочные качественные снимки и много памяти. Изюминкой данного телефона стала выдвижная камера, которая позволила отказаться от неэстетичных вырезов, чёлок, капель и других ухищрений. 

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За время своего выхода Xiaomi Mi 9T нашёл множество поклонников по всему миру. Цена в Китае уже давно приятно удивляет, заставляя многих поглядывать с завистью на иностранные цифровые платформы. Сегодня мы можем сообщить, что скидки добрались и до России. Что любопытно, в цене упала именно флагманская модель 6/128 Гб, которая ранее стоила на 6 000 дороже. Сейчас её стоимость составляет 22 990 рублей, что является самым низким предложением за долгое время. 

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Стоит отметить, что, кроме вышеперечисленных достоинств, смартфон обладает подэкранным сканером отпечатков пальцев, что очень удобно. Кроме того, он оснащён аккумулятором на 4 000 мАч с функцией быстрой зарядки. Любителям играть в мобильные шутеры придётся по вкусу технология, Game Turbo 2.0, которая ускоряет игры, делая картинку плавной. Ссылка на смартфон. 

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1TronpmG5
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Предложенный подход интересен, но я все таки не научными исследованиями занимаюсь. Для домашней системы это излишние затраты как времени, так и средств. Если бы решение тиражировалось тысячами, то име...
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Saint_Diver
15:59
В какой Вселенной разрыв 30% на одной и той же частоте?
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demoxzy
15:58
Осенью заказывал такой с али для жены, 6/64 версия за 18,5к. Внешне выглядит дороже своей цены, экран во всю переднюю панель без вырезов/челок не желтит/не зеленит, хороший АКБ, неплохие железки внутр...
В России цена на Xiaomi Mi 9T упала на 6 000 рублей – самый красивый смартфон 2019 года
Saint_Diver
15:57
Если будешь пробовать — черкни пару строчек о результатах. Самому интересно.
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
1TronpmG5
15:54
Нет. Это не так. Вся рассеиваемая мощность должна куда-то деться. КПД процессора как нагревателя, например, ровно 99.999%. Он сколько потребил - столько и рассеял в окружающую среду. Ну еще 0,001% уйд...
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Катерина Стец
15:53
голубожопые совсем в днище скатились - для них теперь ремонтяш авторитет ахахахахаха
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
ReXaN
15:53
Это тебе фурсов серанул в ухо?
По мнению аналитиков, капитал главы Amazon – Джеффа Безоса к 2026 году перевалит за 1 триллион долларов
Михаил Невский
15:53
пусть свой левый глаз то подправит или правый, а то зловеще выглядит)
По мнению аналитиков, капитал главы Amazon – Джеффа Безоса к 2026 году перевалит за 1 триллион долларов
Каа
15:52
На кой леший 5Г, если и 3Г,далеко, как не везде идеальное покрытие.
В Сеть утекли характеристики нового смартфона Xiaomi с поддержкой 5G
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