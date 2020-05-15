Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несмотря на санкции со стороны США, смартфоны HUAWEI остаются самыми популярными на многих рынках. Во многом это объясняется их отличной сбалансированностью и высокой производительностью. Не менее важно, что, чаще всего, ПО идеально отточено и не имеет проблем, которые часто наблюдаются даже на флагманских телефонах у именитых производителей.

реклама

Одной из наиболее популярных моделей стал HUAWEI P40 Lite е, цена на который никогда не была слишком высокой. Между тем, недавно она опустилась ещё ниже, зафиксировав своеобразный рекорд. Сегодня такой телефон на площадке Aliexpress стоит всего 150 долларов. Скидка составила 50 долларов или 25%, что для и без того не самого дорогого устройства кажется отличным предложением. Давайте пройдёмся по основным характеристикам данной модели:

Дисплей : яркий качественный экран размером 6.39 дюйма

: яркий качественный экран размером 6.39 дюйма Процессор : один из наиболее популярных чипов 2019 года HiSilicon Kirin 710F

: один из наиболее популярных чипов 2019 года HiSilicon Kirin 710F Камеры : тройной модуль с основным 48 Мп сенсором, поддерживающим продвинутый ИИ от HUAWEI, фронтальная на 8 Мп

: тройной модуль с основным 48 Мп сенсором, поддерживающим продвинутый ИИ от HUAWEI, фронтальная на 8 Мп Батарея: 4000 мАч с функцией быстрой зарядки Adaptive Fast Charge

реклама

Кроме того, заявлена поддержка основных интерфейсов и технологий связи и обмена данными, а также быстрый датчик отпечатков пальцев. Смартфон выполнен в классическом моноблоке с небольшим вырезом под селфи-камеру. Остальное место занимает сенсорный дисплей. Данная модель получила памяти 4/64 Гб, что достаточно для большинства современных приложений и игр. Ссылка на смартфон.

реклама

Производитель рекомендует скачать приложение Moreapps из AppGallery, это позволит получить доступ к сервисам Google