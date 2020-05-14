Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Серия Assassin's Creed уже много лет остаётся одной из самых популярных, позволяя разработчикам давать игрокам высококачественный контент, не беспокоясь за окупаемость проекта. Последняя часть – Assassin's Creed Odyssey получила самый большой игровой мир в истории и огромные дополнения, которые могут по своей масштабности соперничать с большинством полноценных игр. Между тем, каждое из этих дополнений стоит денег.

реклама

Зачастую несколько дополнений стоят больше, чем сама игра. В 2019 году вышло необычное дополнение – Discovery Tour: Ancient Greece, которое знакомило игроков с миром древней Греции в интерактивном режиме. За короткое время данное дополнение стало одним из самых популярных. Не обошли дополнение своим вниманием критики и эксперты, которые утверждали, что оно выполнено на очень высоком уровне. Многие учителя в западных странах даже включали его ученикам на уроках по истории.

реклама

Точно такое же дополнение вышло и для игры Assassin's Creed Origins и получило название Discovery Tour: Ancient Egypt. Сегодня компания Ubisoft объявила, что с 14 мая по 21 мая оба исторических дополнения будут полностью бесплатными. Что важно, для их работы не требуется игра, а значит оба DLS можно забрать для получения полезной информации в интерактивном виде. Ссылка на сайт с дополнениями.