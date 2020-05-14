Самое популярное дополнение к игре Assassin's Creed Odyssey стало бесплатными до 21 мая
Серия Assassin's Creed уже много лет остаётся одной из самых популярных, позволяя разработчикам давать игрокам высококачественный контент, не беспокоясь за окупаемость проекта. Последняя часть – Assassin's Creed Odyssey получила самый большой игровой мир в истории и огромные дополнения, которые могут по своей масштабности соперничать с большинством полноценных игр. Между тем, каждое из этих дополнений стоит денег.
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Зачастую несколько дополнений стоят больше, чем сама игра. В 2019 году вышло необычное дополнение – Discovery Tour: Ancient Greece, которое знакомило игроков с миром древней Греции в интерактивном режиме. За короткое время данное дополнение стало одним из самых популярных. Не обошли дополнение своим вниманием критики и эксперты, которые утверждали, что оно выполнено на очень высоком уровне. Многие учителя в западных странах даже включали его ученикам на уроках по истории.
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Точно такое же дополнение вышло и для игры Assassin's Creed Origins и получило название Discovery Tour: Ancient Egypt. Сегодня компания Ubisoft объявила, что с 14 мая по 21 мая оба исторических дополнения будут полностью бесплатными. Что важно, для их работы не требуется игра, а значит оба DLS можно забрать для получения полезной информации в интерактивном виде. Ссылка на сайт с дополнениями.
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