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Microsoft отказалась от 32-битной версии Windows 10 – сотни миллионов пользователей не получат новых глобальных обновлений

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В данный момент для потребителей существует две версии настольной операционной системы Windows 10 – 32-битная и 64-битная. Первая уже давно потеряла актуальность, поскольку практически все современные игры выходят без её поддержки. Между тем, 32-рязрядрная ОС до сих пор продаётся, особенно часто этим злоупотребляют ОЕМ-производители. Сегодня Microsoft официально сообщила о том, что версия Windows 10 2004 станет последней для 32-битных систем.

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Прежде всего софтверный гигант предлагает не беспокоится. Все, кто владеет подобной системой, имеют два выхода:

  • Оставаться на 32-рядрядной ОС и продолжать получать критические обновление ещё полтора года (в зависимости от политики компании срок может измениться)
  • Озаботиться переходом на 64-рязрядную ОС в самое ближайшее время

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По словам Microsoft, следующий большой выпуск Windows 10, который намечен на конец текущего года, обойдёт владельцев 32-битных систем. Microsoft не уточняет, сколько всего пользователей работают на 32-битных ОС. Дополнительно указывается, что срок активации уже купленных систем будет ограничен, однако конкретных дат пока названо не было. Аналитики предполагают, что дело может быт как в унификации ПО, что позволит уменьшить нагрузку на отдел тестирования и разработки, так и в том, что из года в год становится всё труднее уместить ОС в рамки 16 Гб, которые заявлены для 32-разрядных систем. В любом случае, сейчас нормы пересмотрены и составляют 32 Гб.

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