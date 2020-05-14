Новая технология AMD объединяет видеокарту и процессор, ускоряя их работу в 2 раза
Часто даже владельцы процессоров AMD Ryzen покупают себе видеокарту производства NVIDIA. Причин множество. От личных предпочтений, скидок в отдельно взятом магазине – до желания взять карту с трассировкой лучей или модель максимальной производительности. В любом случае, раньше не было никаких преимуществ от владения видеокартой и процессором производства AMD. Согласно последней информации, вскоре всё должно измениться.
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Вместе с новой видеокартой Radeon Pro VII была представлена новая технология ProRender 2.0. Первая версия работала только с процессорами. Анонсированная 13 мая будет эффективной в тандеме с процессором Ryzen и видеокартой Radeon. Сообщается, что это значительно увеличит скорость обработки рендеринга, позволив использовать для этого шейдеры видеокарты. По официальным данным, в случае использования процессора Ryzen Threadripper 3990X и видеокарты Radeon Pro VII, удаётся добиться удвоения производительности по сравнению с одним лишь графическим процессором.
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Новая технология Radeon ProRender 2.0 совместима с множеством популярных движков: Unreal Engine, AutoDesk Maya, Blender, Houdini и многие другие. В данный момент это работает только на профессиональной видеокарте. Однако, вполне возможно, что для графических процессоров следующего поколения эта функция будет также разблокирована.
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