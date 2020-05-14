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Новая технология AMD объединяет видеокарту и процессор, ускоряя их работу в 2 раза

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Часто даже владельцы процессоров AMD Ryzen покупают себе видеокарту производства NVIDIA. Причин множество. От личных предпочтений, скидок в отдельно взятом магазине – до желания взять карту с трассировкой лучей или модель максимальной производительности. В любом случае, раньше не было никаких преимуществ от владения видеокартой и процессором производства AMD. Согласно последней информации, вскоре всё должно измениться.

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Вместе с новой видеокартой Radeon Pro VII была представлена новая технология ProRender 2.0. Первая версия работала только с процессорами. Анонсированная 13 мая будет эффективной в тандеме с процессором Ryzen и видеокартой Radeon. Сообщается, что это значительно увеличит скорость обработки рендеринга, позволив использовать для этого шейдеры видеокарты. По официальным данным, в случае использования процессора Ryzen Threadripper 3990X и видеокарты Radeon Pro VII, удаётся добиться удвоения производительности по сравнению с одним лишь графическим процессором. 

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Новая технология Radeon ProRender 2.0 совместима с множеством популярных движков: Unreal Engine, AutoDesk Maya, Blender, Houdini и многие другие. В данный момент это работает только на профессиональной видеокарте. Однако, вполне возможно, что для графических процессоров следующего поколения эта функция будет также разблокирована. 

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Sj316
11:06
это так не работает. Переход с 1080 на 4к садит производительность не в 4 раза, а примерное ~2.5-3. Так что никаких 60фпс при 1080 не получишь c 1440p30.
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
followkenai
11:02
Абсолютно бесполезная статья, никакого смысла в ней нет, к тому же экселевские тесты))
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x.7
11:02
ты все успокоиться не можешь?) а сори, ты это себе отправил, вопросов нет)
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
warmuza
11:02
Нахера ты вставляешь текст в картинках? Это абсолютно конченое решение.
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Kill You
11:01
Твит был, сами эпики написали, что будет раздача, но, потом удалили пост
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ACDCOVER
10:59
Там ведь киношные 30 кадров. Для любого ролика 24-30 кадров это вполне нормально. Ведь даже фильмы которые мы смотрим они все идут в диапазоне 24-30кадров. В реальной игре ФПС будет совсем другим.
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Денис Тутаев
10:59
судя по тестам мобильных - совсем не сомнительно!
Настольным версиям процессоров AMD Renoir будут присущи частоты до 4.45 ГГц
Юра Репченко
10:58
> Часто даже владельцы процессоров AMD Ryzen покупают себе видеокарту производства NVIDIA. А в чём тут противоречие? Если человек выбирает Нвидиа то это не значит что он такой дурной чтобы выбрать в ...
Новая технология AMD объединяет видеокарту и процессор, ускоряя их работу в 2 раза
unsurpλssed
10:58
а что с кэшем? всего 8 метров? сомнительно
Настольным версиям процессоров AMD Renoir будут присущи частоты до 4.45 ГГц
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